La finale dello Zecchino d’oro stasera in diretta su Rai 1: tutti gli ospiti di Antonella Clerici e Carlo Conti

Abbiamo conosciuto i piccolo talenti dello Zecchino d’Oro 2019 in questi tre giorni nel pomeriggio di Rai 1 ma stasera ci sarà spazio solo per una canzone vincitrice. Si elegge oggi 7 dicembre 2019, durante la finale della 62esima edizione dello Zecchino d’Oro, in prima serata su Rai1 alle 21.30 in diretta dall’Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), la canzone vincitrice di quest’anno; grande importanza quest’anno è stata data alla manifestazione con la Rai che ha scelto di dedicare anche una prima serata all’evento: un’assoluta novità per il piccolo schermo con la conduzione di Carlo Conti e Antonella Clerici, la direzione musicale del Maestro Peppe Vessicchio, il Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la regia di Maurizio Pagnussat.

LO ZECCHINO D’ORO 2019: QUESTA SERA LA FINALE, SCOPRIAMO TUTTI GLI OSPITI



Carlo Conti e Antonella Clerici riporteranno in tv tutte e 12 le canzoni in gara, che verranno cantate dal vivo dinanzi a un pubblico degno delle grandi occasioni, nella cornice del Palazzo dello Sport di Casalecchio di Reno (Bologna), dove sono attesi ben 7.000 spettatori.

Questa volta, accanto alla giuria dei bambini, voterà le canzoni in gara una fantastica ed eterogenea giuria di ospiti, da Giovanni Allevi a Luciana Littizzetto, da Ficarra e Picone a Laura Chiatti, Stefano De Martino e Claudia Gerini. Tra gli ospiti anche Alberto Urso, che canterà con il Piccolo Coro una inedita versione di un classico natalizio; Benji e Fede, reduci dai travolgenti successi estivi, e i French Twins, gli illusionisti francesi che sono diventati delle vere e proprie vedette internazionali, con una delle loro grandi illusioni contemporanee, per la prima volta in tv in Italia.

Nelle tre puntate in onda al pomeriggio Antonella Clerici si è molto divertita con i bambini giocando insieme a loro e stupendoli anche con una sorpresa nella puntata del venerdì sera

Appuntamento quindi a stasera con la finalissima dello Zecchino d’oro in diretta su Rai 1.