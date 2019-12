Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci su Canale 5: quando andrà in onda?

Ci prepariamo a entrare nella programmazione tipica del Natale e anche Mediaset propone delle prime serate diverse dal solito. Se non ci saranno cambiamenti nella programmazione cosiddetta delle “strenne” per il Natale 2019, a dicembre dovrebbe andare in onda lo speciale Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci. Canale 5 cerca il suo Alberto Angela e regala al pubblico una serata di cultura a pochi giorni dal Natale. Viaggio nella grande bellezza dovrebbe andare in onda il 17 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5. Ma come immaginerete, sono tanti i cambiamenti nella programmazione, anche dell’ultimo minuto.

Vi terremo comunque aggiornati!

Scopriamo però qualche dettaglio in più su questo viaggio di cui Cesare Bocci sarà guida d’eccezione. L’attore, impegnatissimo tra tv e teatro, è sicuramente molto amato dal pubblico. A lui l’arduo compito di portare il bello, in una tv sempre più trash.

VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA CON CESARE BOCCI SU CANALE 5: A DICEMBRE IN PRIMA SERATA

Si sa davvero ancora molto poco di questo programma in onda su Canale 5 ma pare che il viaggio porterà il pubblico a Roma, precisamente nella Città del Vaticano. Dalle pochissime anticipazioni su questo format sappiamo che Cesare Bocci ( impegnato tra l’altro anche per una fiction di Mediaset che vedremo nel 2020) sarà al timone di questo progetto dedicato a raccontare le bellezze del Vaticano; il Vaticano, patrimonio di tesori d’arte, religione e cultura. Non succede spesso che Mediaset decida di mandare in onda questo genere di prodotti ma, visto il successo che Alberto Angela ha avuto su Rai 1 con Ulisse, con gli speciali Stanotte a.. potrebbe succedere che anche il pubblico di Canale 5 si appassioni a un viaggio all’insegna della cultura. Di arte nel Vaticano ce n’è in ogni pietra, in ogni angolo, in ogni stanza. Per cui c’è tanto da raccontare. Vedremo come lo faranno Mediaset e Cesare Bocci!

Vedremo se nei prossimi giorni Mediaset darà altre notizie in merito a questo programma e come sempre, vi terremo aggiornati!

L’appuntamento, lo ricordiamo, dovrebbe essere per il 17 dicembre 2019 su Canale 5 in prime time.

AGGIORNAMENTO: LO SPECIALE DEDICATO AL VATICANO ANDRA’ IN ONDA IL 18 DICEMBRE