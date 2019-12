Margherita Toffa a Storie Italiane, arriva in studio il cagnolino di Nadia insieme a tutto l’affetto (Foto)

E’ incredibile la forza di Margherita Toffa che per portare avanti i progetti di Nadia continua il suo percorso da uno studio televisivo all’altro, oggi era a Storie Italiane (foto). A sostenerla c’è tutto l’affetto di chi ha amato la straordinaria iena e di chi ha capito magari solo dopo che abbiamo perso una vera guerriera. La perdita di una figlia è un dolore immenso ma Nadia ha dato degli ordini precisi alla sua mamma, deve proseguire perché tutto ciò che aveva iniziato non venga annullato. E’ nata l’associazione di Nadia Toffa, sono tantissimi i gesti di solidarietà e di aiuto e a Storie Italiane c’è una sorpresa per la signora Margherita: arriva Simona Ventura con Totò, il cane di Nadia. Lo adorava ed è una bella emozione vederlo in studio.

ACCUSAVANO NADIA TOFFA DI FARE SPETTACOLO PARLANDO DEL SUO TUMORE

Di cattiverie su Nadia ne abbiamo lette tante, per fortuna sono pochissime rispetto al mare di affetto che riceveva e che oggi riceve sua madre. “E’ tantissimo l’affetto ma tanto che riesce a scaldarci il cuore” sono le parole di Margherita e fanno capire che non va lasciata sola, che anche un commento di sostengo può aiutarla a proseguire. “Lei voleva dare voce ai più deboli” e continua a farlo anche oggi che non c’è più.





Simona Ventura l’ha sempre ammirata tanto: “L’ho conosciuta, l’ho apprezzata. Ho sempre detto che assomigliava molto a me, una guerriera e lo è stata. Mi rendo conto che sono stata miracolata, ho avuto la fortuna di avere ancora mio figlio” da madre a madre non c’è bisogno di aggiungere altro ma bisogna continuare e non badare a quelle poche persone che insultano. La Ventura sottolinea che gli ospedali sono pieni di persone che fanno la chemio, che la ricerca va aiutata e acquistare il libro di Nadia Toffa, Non fate i bravi, sostenere la sua associazione è fondamentale per dare un contributo concreto.