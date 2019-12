Fabrizia De Andrè a Vieni da me, una famiglia con tanti screzi ma anche tanti ricordi meravigliosi (Foto)

E’ serena Fabrizia De Andrè, felice di avere ritrovato la sua famiglia, suo padre Cristiano e a Vieni de ma lo ripete con il sorriso sperando che questa volta sia per sempre (foto). A Caterina Balivo non nasconde i problemi che ha avuto con la sua famiglia, gli screzi, tutto il gossip di cui tutti hanno parlato ma ripeterlo è inutile e lei è in studio per parlare di suo nonno, del grande Fabrizio De Andrè. Parla di Dori Ghezzi che non è sua nonna, l’ha sempre chiamata zia e le è grata per tutto l’amore che le ha dato. Racconta della telefonata che ha ricevuto questa estate da suo padre Cristiano ma pronuncia solo una volta il nome di sua sorella Francesca, quando la regia manda in onda una foto in cui erano piccolissime accanto a Babbo Natale e nonno Fabrizio. Ricorda soprattutto le feste con i suoi nonni, con tutta la famiglia riunita, i ricordi meravigliosi sono tanti, solo dopo, crescendo, è arrivato il dolore.

FABRIZIA DE ANDRE’ FELICE DI AVERE RITROVATO PAPA’ CRISTIANO

“Mi ricordo delle feste, Natale, Pasqua” racconta la De Andrè parlando di suo nonno; avrebbe voluto viverlo di più ma aveva solo 13 anni quando è morto e confida che era in piena guerra con la sua famiglia. Era un mito anche per lei, è nata sapendo che lo era per tutti. Le manca anche sua nonna Enrica, è morta quando aveva 18 anni, anche se zia Dora, così chiama Dori Ghezzi, ha fatto le sue voci, l’ha aiutata a superare quel dolore, quella assenza enorme.





Una famiglia con tanti screzi, purtroppo sì ma questa estate a luglio il suo papà l’ha chiamata, erano due anni che non si sentivano, a parte la nascita di suo figlio, e per Fabrizia è stato un colpo al cuore. Cristiano le ha chiesto di suo figlio, le ha chiesto come stava lei e le ha detto di andare a trovarlo. Fabrizia è andata il mese successivo e sono stati insieme una settimana, confessa che è stata una settimana bellissima e più di tutto si è emozionata nel vedere il su bambino tra le braccia di suo padre, nonno Cristiano.