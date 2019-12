Alba Parietti contro Mughini ma Caterina Balivo si scandalizza per la parolaccia in diretta (Foto)

E’ arrivata subito Alba Parietti ospite di Caterina Balivo a Vieni da me dopo le accuse di Giampiero Mughini nello stesso programma ma tra tante frasi pesanti scappa una parolaccia ed è questa che scandalizza la conduttrice (foto). Per Giampiero Mughini la Parietti è una bella donna che chiacchiera ma che magari non dovrebbe parlare di Seconda Guerra Mondiale, ma non è solo questo che ha detto di lei di recente su Rai 1. Alba non ci sta e ovviamente si difende, a sua volta attacca e non sembra avere torto. “Mio padre mi portava con lui nei luoghi della resistenza ricostruendo quel periodo”, non capisce perché Mughini la mortifichi e commenta che per fortuna c’è chi può dire se lei ha diritto o meno di parlarne, di raccontare le memorie di suo padre che la guerra e la resistenza le ha fatte davvero. “Lui non è uno storico e mi sembra che facciamo le stesse trasmissioni di gossip. Lui si è permesso di mettere anche in discussione il contratto con Berlusconi”.

LA RABBIA DI ALBA PARIETTI FA SCAPPARE UNA PAROLACCIA

Alba è davvero molto arrabbiata, non capisce perché Giampiero Mughini voglia svalutarla, mortificarla, infangarla: “Perché Mughini fa la soubrette e io non posso fare la scrittrice?”. E’ una fortuna che non siano entrambi nello stesso studio televisivo ma è già uno spettacolo poco carino anche se i due protagonisti sono a distanza. “Perché mi deve sputta**re” ed ecco che arriva la parolaccia che ha fatto inorridire la Balivo.





Alba Parietti ha subito chiesto scusa ma ha anche commentato che è una parola che si usa spesso ormai. Per Caterina non c’è parolaccia che possa essere sdoganata, le parolacce non si dicono mai, soprattutto sulla Rai nel primo pomeriggio: “Io sono un po’ bigotta, mi sento male”. Il malore però è passato subito con un bel sorriso della padrona di casa che ha accettato le scuse della sua ospite. Arriveranno anche le scuse di Mughini?