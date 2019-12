Che scontro tra Antonella Elia e le sorelle Mega da Chiambretti: volano paroloni e offese varie

Tra gli ospiti della puntata di CR4-La repubblica delle donne in onda l’11 dicembre 2019 su Rete 4, ci sono state anche le sorelle Mega. Taylor la conosciamo molto bene e sua sorella è altrettanto bella e appariscente. In studio si parla di queste nuove tendenze, degli esempi che arrivano dalle influencer ma anche degli atteggiamenti che queste ragazze hanno. Tra le più accanite c’è Antonella Elia che non vede in Taylor Mega un modello da seguire, anzi. Ne nasce una accesa discussione e del resto si sa, quando c’è Antonella Elia di mezzo, tutto è possibile. Non a caso il pubblico spera di vederla davvero anche nella casa del Grande Fratello VIP per rivivere magari indimenticabili momenti di tv come successe in altre occasioni…

Ma torniamo al programma di Chiambretti.

LITE FURIOSA SU RETE 4 TRA ANTONELLA ELIA E TAYLOR MEGA

Antonella Elia ha quindi preso la parola e ha detto la sua:

Io non vorrei essere una vecchia bacchettona, ma in questo caso mi sento tale. Mancate di un vero messaggio per i vostri coetanei. La bellezza così sfrontata è così diseducativa. A me di vedere il vostro cu*o e le vostre te**e non me ne frega un cavolo. E se ci fosse un uomo svestito e tatuato io direi la stessa cosa. Non vuol dire che bisogna essere tutte mign**te. Non vi dico che siete mig**tte per carità. Ma non è che dobbiamo essere tutte mign**te nel 2019”.

Ovviamente è arrivata la replica di Taylor Mega, che stava già sgranando gli occhi ascoltando le parole di Antonella Elia:

“La tua è una risposta molto populista. E ti sei risposta da sola. Ha detto davvero mign**te? Ci ha detto mign**te? No, un attimo. Questo è il classico esempio di una donna con pensieri misogini. Tu non puoi dire queste cose a due ragazze. Sei una donna. Dovresti stare dalla parte delle donne”.

Ed ecco la replica di Antonella Elia:

“Ma mign**ta è una parola di uso comune. L’ho detto in modo generico. Certo voi rappresentate un po’ questo stereotipo della mign**ta. Comunque io dalla parte vostra non ci sto”.

A questo punto però Taylor ha lanciato delle accuse forti ad Antonella Elia mettendo in mezzo anche le violenze di genere e il discorso donne in generale. A questo punto quindi l’Elisa non c’ha visto più e ha sbottato:

“Non ti permettere di dire questo! Tu sei una pazza! Stai attenta che è un tema molto delicato. Parli di violenza con le tett* al vento. Tu sei una matta. Vai rieducata. Vai messa in collegio e rieducata. Ma come osi?! Ma siamo pazzi?! Vergognati a parlare di violenza contro le donne. Guarda che cavolo di messaggio dai”.