Un’altra Sara sul trono di Uomini e Donne: presentata la nuova tronista

Le troniste di nome Sara non hanno lasciato un segno positivo nel mondo di Uomini e Donne, sarà più fortunata la nuova tronista che è stata presentata nella registrazione del trono classico dell’11 dicembre 2019? Sara Amira Shaimi arriva nel mondo di Uomini e Donne e ieri è stata presentata al pubblico ( noi la vedremo probabilmente prima di Natale); Sara nella vita è una hostess, nel 2015 ha preso parte al concorso Miss Lazio. Si presenta nel video di presentazione proprio con la sua divisa da Hostess e parla di questa grande passione per i viaggi, per le scoperte. Sara vive a Roma ma nel suo cuore c’è posto per Chieti, la sua cittadina di origine. E’ molto legata alla sua città natia. Per il momento crede di essere una persona molto fortunata, visto che a 25 ha un lavoro che ama. Inoltre ama anche sorridere: il sorriso per lei è fondamentale! Riuscirà a trovare l’amore nel programma di Canale 5? In questa edizione del programma il trono classico non ha brillato: Sara Tozzi ha lasciato il trono, Alessandro Zarino ha abbandonato e si è beccato un no, la tronista Veronica ha deciso di lasciare, Giulia ha scelto in anticipo ( anche se è stata fortunata visto che il suo Daniele le ha detto di si). Sara sarà più fortunata dei suoi colleghi?

SARA AMIRA SHAIMI E’ LA NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE

“Sono fermamente convinta che un sorriso faccia bene quanto un bacio o un abbraccio sincero” ha detto Sara nel video di presentazione. Sara ha voluto presentare a tutti anche la sua mamma, davvero molto emozionata. La ragazza è legatissima anche ai suoi fratelli, ne ha tre. “Per me mamma è la persona più importante della mia vita” ha detto Sara.

Nonostante sia molto giovane Sara ha già sofferto in passato per amore. Infatti ha vissuto una relazione durante la quale non si sentiva affatto apprezzata. “Sono arrivata a pensare di essere una nullità” ha dichiarato la tronista nel suo video di presentazione. Si commuove ripensando a quei momenti difficili ma adesso sa che non vuole più sentirsi in quel modo. Quando ha capito che non era lei a essere sbagliata, ma erano sbagliate le persone di cui si circondava, ha deciso di voltare pagina.

E adesso eccola a Uomini e Donne in cerca dell’amore, lo troverà?