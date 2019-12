20 anni che siamo italiani stasera l’ultima puntata con ospiti e saluti di Gigi d’Alessio e Vanessa Incontrada

Siamo giunti al gran finale. Si chiude questa sera l’esperienza di 20 anni che siamo italiani su Rai 1. Che cosa succederà nella terza puntata in onda il 13 dicembre 2019 nel giorno di Santa Lucia? Anche nel terzo appuntamento, un ricco cast di ospiti accompagnerà Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che si divertiranno ed emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani, e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese.

La scorsa settimana grandi momenti di spettacolo, come il monologo di Vanessa Incontrada che ha lasciato il segno. La conduttrice ha parlato della perfezione, della continua ricerca della bellezza perfetta che però non esiste. E il pubblico è impazzito per lei!

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di oggi di 20 anni che siamo italiani.

20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI: LE ANTICIPAZIONI DEL 13 DICEMBRE 2019

Sul palco con i due conduttori si alterneranno Il Volo, Pippo Baudo, Nek, Alessandro Siani, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Anna Tatangelo, Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo e Gigi Marzullo. Un’altra grande serata all’insegna dello spettacolo stasera su Rai 1.

Insieme, attraverso aneddoti, momenti divertenti e duetti, accompagneranno i telespettatori in un viaggio fatto di sorrisi, riflessioni, musica e spassosi imprevisti. La grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, sarà il centro musicale dello spettacolo, e non solo. Saranno tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa, insieme ad artisti che in questi ultimi due decenni sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti. Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e vivace che renderà lo show unico e originale.

I telespettatori da casa saranno chiamati a partecipare al racconto, con l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani, ciascuno ricordando sui social i propri ultimi vent’anni.

Appuntamento alle 21,30 su Rai 1 con 20 anni che siamo italiani.