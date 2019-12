Pomeriggio 5 si allunga a Natale, Barbara d’Urso: “L’azienda ci ha chiesto di continuare”

Chi ha seguito la puntata di Mattino 5 in onda oggi 13 dicembre 2019, ha assistito in diretta ai saluti di Federica Panicucci e Francesco Vecchi che hanno dato appuntamento al pubblico di Canale 5 al 2020. Oggi infatti è stata trasmessa l’ultima puntata del 2019 del programma di Canale 5. Ma per Barbara d’Urso non ci sarà lo stesso destino! La conduttrice infatti andrà in onda domani per l’ultima volta con Domenica Live, per tornare poi nel nuovo anno, e sempre lunedì sera andrà in onda l’ultima puntata del 2019 di Live-Non è la d’Urso. Ma per Pomeriggio 5 le cose sono diverse! E oggi la conduttrice nell’anteprima del programma ha spiegato quello che succederà. Come fa sempre, ha ringraziato il pubblico per gli ottimi ascolti arrivati anche nella puntata di ieri, l’ennesima vittoria di Canale 5 contro il suo competitor.

POMERIGGIO 5 SI ALLUNGA: SI VA IN ONDA ANCHE PRIMA DI NATALE

La conduttrice quindi, salutando il pubblico di Pomeriggio 5 ha voluto precisare subito: “Volevo dirvi che questa non sarà l’ultima puntata di Pomeriggio 5, l’azienda infatti ci ha chiesto di continuare. Anche noi come altri programmi avremmo dovuto salutarvi oggi ma andiamo avanti. Saremo con voi fino al 20 dicembre“. Queste le parole di Barbara d’urso che tornerà quindi domenica pomeriggio con l’ultima puntata dell’anno di Domenica Live ma anche il 16 dicembre, nel pomeriggio di Canale 5 per tenerci compagnia mentre facciamo gli ultimi preparativi per il Natale.

Pomeriggio 5 poi andrà in pausa a partire dal 23 dicembre 2019, nel pomeriggio di Canale 5 potremo vedere dei film di Natale. Andranno invece in onda, come vi abbiamo spiegato in un altro pezzo dedicato alle soap, Il segreto e Una vita mentre Beautiful andrà in pausa. Il programma leader di ascolti nel pomeriggio, tornerà in onda il 7 gennaio 2020 per far ripartire alla grande l’anno del pubblico di Canale 5.