Che 2019 per Uomini e Donne: la prima parte della stagione si chiude con un nuovo record e il trono over trionfa

Che numeri per Canale 5, i numeri di Uomini e Donne, in particolare quelli del trono over, sono da prima serata. Maria de Filippi e la redazione che tutto sa, registrano un miracolo di audience dietro l’altro. Certezze granitiche nel pomeriggio di Canale 5: i protagonisti del trono over sono i più amati del piccolo schermo. Con la puntata del 18 dicembre 2019, la prima della settimana dedicata al trono over, Uomini e Donne vola in alto, con il record stagionale da settembre a oggi. La puntata del 18 dicembre è la più vista: oltre 3,2 milioni di spettatori per il “Gemmadì” il giorno di Gemma Galgani. L’intera puntata infatti è stata dedicata alla dama torinese che ha raccontato gli ultimi trascorsi con il suo Juan. E il pubblico la ama e la odia ma non ne può fare a meno. 3 milioni di persone tutte intente a immaginare Gemma sotto il piumone in attesa di quel bacio che non è mai arrivato e Juan Luis, con il suo doppio petto, sotto la stessa coperta, a fingere di essere dormiente pur di non dover scambiarsi un po’ di saliva con Gemma. L’immagine è proprio questa…

E tutto ciò piace al pubblico anche perchè santa Gemma, ancora una volta, passa per quello che non è. Perchè in fondo lei lo sa bene che Juan la sta solo usando per quella visibilità che altrimenti mai avrebbe avuto ma in fondo le va anche bene così. Del resto parlare di innamoramento a 70 anni, dopo tre uscite e 4 baci a stampo, è incomprensibile ma Gemma si sa, vive nel mondo tutto suo dal quale prima o poi dovrà uscire, ma per il momento va bene così. Lei del resto lo sa bene che gli ascolti ottimi del trono over dipendono anche dalle sue prodezze non a caso fa il buono e il cattivo tempo in quel di Canale 5.

Vediamo i freddi numeri, che descrivono bene la situazione

DATI AUDITEL POMERIGGIO 18 DICEMBRE 2019: ECCO I NUMERI

Uomini e Donne si porta al 25.9% con 3.237.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 25.5% con 2.886.000 spettatori).

Uomini e Donne fa il doppio in share e in spettatori di Vieni da me.

Vieni da Me 1.649.000 spettatori (12.2% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.574.000 spettatori (13.9%).