La vigilia di Natale su Rai 1: i programmi in onda il 24 dicembre 2019

Cosa vedremo in tv alla Vigilia di Natale? Quali saranno i programmi del day time che andranno in onda su Rai 1 il 24 dicembre 2019? La programmazione della vigilia di Natale prevede alcuni programmi del day time, che vediamo tutti i giorni, ma anche degli appuntamenti speciali.

Non ci resta che dare uno sguardo, nel dettaglio, al palinsesto di Rai 1 con orari e titoli per il giorno della vigilia.

IL 24 DICEMBRE 2019 UNO MATTINA VA IN ONDA FORMATO RIDOTTO

Si lavora anche il 24 dicembre 2019 in quel di Rai 1. Va in onda regolarmente Uno Mattina anche se il programma avrà una durata più corta. Andrà in onda fino alle 9:15.

IL CONCERTO DI NATALE DALLA SCALA LA MATTINA DELLA VIGILIA

Dal Teatro alla Scala di Milano Rai Cultura e RaiUno presentano Concerto di Natale – Dal Teatro alla Scala di Milano tradizionale Concerto di Natale. In programma Hector Berlioz, L’enfance du Christ…Il concerto andrà in oda fino alle 11 quando poi darà la linea a Storie Italiane.

STORIE ITALIANE FORMATO RIDOTTO ALLA VIGILIA DI NATALE

Eleonora Daniele torna in onda anche alla vigilia di Natale, la puntata potrebbe essere registrata o andare in onda in diretta.

LA PROVA DEL CUOCO IN ONDA ANCHE ALLA VIGILIA: SI CUCINA IL 24 DICEMBRE

E per i fans de La prova del cuoco, per il pubblico che segue con passione il programma, non mancano le ricette di Natale con Elisa Isoardi e gli chef protagonisti del programma di Rai 1.

ALLA VIGILIA ANCHE VIENI DA ME CON CATERINA BALIVO

E non va in ferie neppure Caterina Balivo ( anche se le puntate di Vieni da me potrebbero essere registrate). Il programma di Rai 1 regolarmente in onda anche alla vigilia.

SALTA IL PARADISO DELLE SIGNORE ARRIVA L’ATTESA

Come vi abbiamo già detto, nel periodo delle feste di Natale, non andrà in onda Il paradiso delle signore. Il giorno della vigilia seguiremo L’attesa. Dall’Antoniano di Bologna L’Attesa – Tradizionale speciale della Vigilia di Natale. Pomeriggio di festa e musica condotto da Gloria Guida e Paolo Belli per vi vere la magia del Natale.

LA VITA IN DIRETTA NON VA IN ONDA: ARRIVANO LE REPLICHE DI ANNA DAI CAPELLI ROSSI

La vita in diretta non andrà in onda alla Vigilia, al posto del programma di Rai 1 vedremo la serie tv Anna dai capelli rossi andata in onda lo scorso anno in seconda serata sempre nel periodo natalizio.

L’EREDITA’ IN ONDA ANCHE ALLA VIGILIA DI NATALE CON FLAVIO INSINNA

Andrà in onda regolarmente de L’eredità su Rai 1: il programma che registra ascolti eccellenti nella sua fascia oraria, ci aspetta anche alla vigilia di Natale.

I SOLITI IGNOTI IN ONDA ANCHE ALLA VIGILIA DI NATALE CON AMADEUS

Si gioca con I soliti ignoti anche nel giorno della vigilia con Amadeus e le identità segrete.