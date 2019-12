A Uomini e Donne Gemma Galgani e Tina Cipollari fanno pace prima di Natale

Che puntatona quella di Uomini e Donne in onda oggi 20 dicembre 2019. Il pubblico che segue con passione il trono over non può farne a meno. Il programma di Canale 5 è amatissimo e nella puntata di oggi abbiamo assistito a una scena più che storica! Gemma Galgani e Tina Cipollari da quasi dieci anni ci regalano scontro infarciti di trash, ci regalano sceneggiate, scontri, parolacce, bottigliette d’acqua in testa, torte in faccia. Ma oggi, tutta un’altra musica! Perchè in fondo quando una donna viene delusa in amore, può trovare una spalla su cui piangere anche in una nemica! Ed è quello che è successo in questa puntata. Non sappiamo bene cosa sia accaduto di preciso tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani nel backstage ma alla fine i due hanno litigato e Gemma è rimasta da sola. Quando le telecamere hanno inquadrato il dietro le quinte, ecco comparire Gemma, versione Madonna Addolorata, da sola, in lacrime sul divano. A quel punto Tina non poteva che correre in suo aiuto con il rotolone lungo lungo sempre a portata di mano in questi casi! Ed ecco che Gemma le ha confidato le sue pene d’amore: Juan l’ha lasciata dicendole che non è l’uomo che fa per lui. E per Gemma sarà un Natale da #maiunagioia, l’ennesimo! Ma in fondo, come si suol dire in questi casi, meglio sola che male accompagnata!

Ed ecco quindi che Gemma, in preda a una crisi di pianto, ha deciso di farsi consolare dalla sua acerrima nemica. Ha pianto sulla spalla di Tina che l’ha consolata e che ha chiamato, come fa sempre più spesso, il dottore! Nulla di preoccupante però: il medico rassicura tutti, Gemma sta bene. Solo un po’ di tachicardia dovuta all’accorato pianto.

Uomini e Donne tornerà dopo le feste di Natale, il 7 gennaio 2020, quando il palinsesto ritornerà alla normalità. Ma le registrazioni di Uomini e Donne continueranno e ce ne saranno almeno un paio tra Natale e Capodanno. Per cui continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire come passeranno il Natale dame e cavalieri del trono over più amato e seguito della tv!