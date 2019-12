Detto Fatto si ferma a Natale: Bianca Guaccero e company in ferie natalizie

Cambia la programmazione di Rai 2 in vista delle feste di Natale. Se il palinsesto di Rai 1 resterà praticamente quasi identico a quello “classico” non si può dire lo stesso per la seconda rete. Si cambia in vista delle feste e ad esempio, nel day time non ci sarà spazio per Detto Fatto. In onda oggi 20 dicembre 2019 l’ultima puntata dell’anno del programma di Rai 2 che in questa fase della stagione, complice anche il disgraziato cambio di collocazione, non ha brillato per ascolti. Oggi quindi il pubblico della rete saluterà Bianca Guaccero e tutta la squadra di Detto Fatto che torna poi nel 2020 più carica che mai.

C’è una bella sorpresa però per il pubblico che oggi seguirà l’ultima puntata dell’anno di Detto Fatto. Oggi infatti ci sarà una puntata più lunga del solito.

DETTO FATTO VA IN FERIE: BIANCA GUACCERO TORNA SU RAI 2 NEL 2020

Pausa natalizia quindi per Detto Fatto che mancherà per quasi 20 giorni da Rai 2.

Oggi si chiude però con una puntata super ricca per dare l’arrivederci al nuovo anno.

Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi insieme a Bianca Guaccero saluteranno il pubblico di Rai 2 e faranno gli auguri di Natale. La puntata di oggi tra l’altro, andrà in onda eccezionalmente fino alle 17:10 e avrà tra gli ospiti Arisa. La cantante parteciperà al tutorial del make up artist Simone Belli e andrà a consegnare personalmente, a un gruppo di persone speciali, gli oggetti preparati durante lo spazio delle scorse settimane “La Fabbrica dei regali” di Gianpalo Gambi.

Inoltre, nel corso della puntata verranno fatti tanti regali a sorpresa. Infine, Mattia Poggi e il giovane Chef Alessandro Capotosti, andranno a comporre il menu de “Il Pranzo di Natale” e a imbandire una tavola alla quale saranno invitati tutti i tutor che partecipano alla puntata. Il dolce sarà invece preparato a quattro mani dai pasticceri Ilario Vinciguerra e Nicola Santini. E ancora Simone Finetti con l’oroscopo del 2020.

Detto Fatto tornerà in onda martedì 7 gennaio. Al posto di Detto Fatto andranno in onda film di Natale e serie Tv.