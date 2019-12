Film di Natale oggi, La mia favola di Natale-My Christmas Prince: la trama

Inizia la settimana dal sapore di Natale per Rai 2. Cambia infatti la programmazione della seconda rete Rai. Per tutto il periodo Natalizio infatti come saprete non andrà in onda Detto Fatto. Al posto del programma condotto da Bianca Guaccero vedremo dei film di Natale. E oggi in particolare andrà in onda il film dal titolo La mia favola di Natale ( titolo originale My Christmas Prince). Di che cosa parla il film in onda oggi 23 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news. Ecco la trama del film di oggi. Buone feste a tutti voi!

LA MIA FAVOLA DI NATALE FILM DI NATALE IN TV OGGI: ECCO LA TRAMA

(My Christmas Prince) 1^ TV assoluta in onda il 23 dicembre 2019 su Rai2

con Alexis Knapp, Callum Alexander, Pamela Sue Martin

Vediamo qualche dettaglio in più sulla trama del film di oggi in onda in prima visione su Rai 2.

Alex sorprende la fidanzata Samantha andando a trovarla a Natale a Maple Falls, la piccola città dove è nata. Qui conoscerà tutta la sua famiglia e le tradizioni natalizie di una città di provincia americana, ma si scoprirà il suo segreto più grande, e cioè che è il principe della Madelvia. La sua famiglia reale inizialmente si oppone alla relazione in quanto preferirebbe che lui sposasse una baronessa di lignaggio reale, ma quando capisce che Alex è veramente innamorato di Samantha le cose potrebbero cambiare. Anche la famiglia del principe accetterà quindi questo amore all’insegna del Natale? Non vi sveliamo il finale altrimenti non ci sarebbe gusto nel vedere il film in onda oggi.

Vi ricordiamo che il film di Natale scelto per questo pomeriggio andrà in onda dalle 15,30 ma prima ci sarà anche un altro film sempre in tema natalizio dal titolo Natale a Evergreeen, da non perdere per chi ama il genere!