Vieni da me alla vigilia regala una puntata ricca di emozioni con ascolti super

Che puntata piena di emozioni quella di Vieni da me nel giorno della vigilia di Natale. Una puntata, quella del 24 dicembre 2019, che si è aperta con l‘intervista di Caterina Balivo a Pippo Baudo, un momento molto simpatico e divertente, in clima con il Natale, con un appello speciale da parte del grande conduttore. Pippo infatti ha approfittato di una domanda di Caterina Balivo per chiedere a Lorella Cuccarini e a Heather Parisi di fare pace! Ma non solo spettacolo, sicuramente la parte di Vieni da me che il pubblico ha maggiormente gradito è stata quella dedicata alle sorprese che la Balivo ha voluto fare a tutta la squadra di Vieni da me, alla grande famiglia del programma di Rai1. Del resto che Natale sarebbe senza l’aria di famiglia che si respira! Ed è proprio per questo che il pubblico di Rai 1 ha premiato Vieni da me, con uno dei migliori ascolti della stagione.

Numeri a parte i telespettatori hanno ringraziato la Balivo per questa bellissima puntata di Vieni da me che ha portato in tv lo spirito natalizio con lacrime di felicità e commozione. Lacrime che sono state versare anche da Caterina Balivo. Anche per lei infatti è arrivato un messaggio da parte di un amico, una persona speciale. Per la Balivo video messaggio da parte di Don Francesco, un suo carissimo amico, che con le parole ha saputo lasciare il segno facendo commuovere moltissimo la conduttrice.

Grande commozione anche per la signora Rossella che per la prima volta nello studio di Vieni da me ha potuto abbracciare sua figlia, presentandola al grande pubblico. Commozione anche per Rachele Montella che ha riabbracciato a grande sorpresa suo fratello. Daniele Radini Tedeschi ha ricevuto una sorpresa speciale: la sua fidanzata con la quale per la prima volta ha ballato un lento. E lacrime anche per Tommaso Rinaldi che ha abbracciato il suo papà dopo aver letto una dolcissima lettera scritta proprio da lui. Per Lorenzo Farina una altrettanto commovente ed emozionante lettera della mamma. Insomma una puntata come piace alle famiglie!

GLI ASCOLTI DI VIENI DA ME ALLA VIGILIA DI NATALE: OTTIMI NUMERI PER CATERINA BALIVO

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.091.000 spettatori pari al 14.5% della platea. L’Attesa ha raccolto 1.540.000 spettatori con il 12.3%.

Vieni da me alla vigilia supera quindi le soap di Canale 5 che non vanno oltre i due milioni di spettatori.

Su Canale5 – dalle 13.43 alle 14.16 – Una Vita ha convinto 1.918.000 spettatori con l’11.8% di share. A seguire Non Sono Pronta per Natale ha ottenuto 1.557.000 spettatori con l’11.3%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.730.000 spettatori pari al 13.7% di share. Miracoli a Natale ha fatto compagnia a 1.490.000 spettatori (10.7%).