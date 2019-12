Ignazio Moser appena sveglio a Storie Italiane in collegamento da casa con papà Francesco mentre Cecilia dorme

Natale tutti in famiglia per Francesco Moser e suo figlio Ignazio Moser e da Trento il collegamento per Storie Italiane che nel giorno di Santo Stefano non si ferma. Mentre Francesco mostra tutte le sue bici e racconta di record e di grandi vittorie con l’entusiasmo di sempre anche se ovviamente non gareggia più arriva finalmente anche Ignazio. “Il pupo si è svegliato” esclama Eleonora Daniele ma l’ex gieffino ha fatto tardi ieri sera, era a Natale, ha festeggiato, e le dieci di mattino per lui è un po’ come l’alba. Voce e capelli di chi si è svegliato davvero da pochissimo e il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha il suo sorriso di sempre con sui si fa perdonare tutto. “Ignazio è il più piccolo poi ci sono Carlo e Francesca” racconta Moser che da nonno dolcissimo parla subito dei suoi nipoti, dei regali che Babbo Natale ha portato, tutte biciclette. “Con Cecilia come va?” chiede la conduttrice di Storie Italiane.

A STORIE ITALIANE LA RISPOSTA DI FRANCESCO MOSER SU CECILIA RODRIGUEZ

“Cecilia non scia e non va in bici, lei sta in casa e guarda le sue cose e non viene neanche in campagna” commenta Francesco Moser che fa sempre notare il suo disappunto, non è forse la sua nuora ideale? “Ora Cecilia è ancora a dormire è qui vicino” aggiunge Ignazio ma in questo modo mette il dito nella piega, sottolinea La Daniele.





Intanto, la coppia sta passando le feste di Natale a Trento, con la famiglia Moser, mentre Stefano e Belen sono a Napoli dalla famiglia del ballerino e conduttore e i coniugi Rodriguez sono volati in Argentina. In studio si continua a parlare di Cecilia e Ignazio, tutti si chiedono quando si sposeranno ma intanto lei continua a dormire. Continua il collegamento e Francesco e Ignazio Moser raccontano delle loro montagne, l’ex gieffino ha tanto sonno ma lui c’è.