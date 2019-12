L’eredità chiude il 2019 in bellezza: vincita record per Valentina che poi svela la profezia

Che bella puntata di fine anno per L’eredità! Si potrebbe ancora far bene, visto che di puntate prima dell’arrivo del 2020 ce ne saranno anche altre. Ma per il momento possiamo dire che l’anno si è chiuso in bellezza! Nella puntata de L’eredità in onda il 28 dicembre 2019 infatti, la campionessa ha vinto una cifra record indovinando la parola del gioco finale! Già ieri Valentina, campionessa un po’ salentina un po’ toscana, aveva dimostrato di essere brava, pur non indovinando la parola ma giocandosela bene con gli avversari. Questa sera però ha dato il meglio di sé e non solo, ha anche commosso tutti, e non solo per la sua vittoria!

L’EREDITA’ SI CHIUDE IN BELLEZZA: VALENTINA PORTA A CASA 210 MILA EURO

Valentina senza esitazioni ha scritto la parola “mura” sul famoso cartoncino che Flavio Insinna consegna a chi arriva al gioco finale del quiz di Rai 1. Non aveva collegato bene la parola con tutte le altre della lista ma tutto tornava. Le mura di Gerusalemme, quattro mura, fuori le mura, le mura del castello, le lunghe mura…Insomma tutto tornava e Flavio non ha potuto che festeggiare insieme alla campionessa.

“Non svenire” le ha detto il conduttore sorreggendola, anche perchè la vincita non era quella che si porta a casa tutti i giorni, visto che Valentina ha incassato ben 210 mila euro, una vincita record in una sola serata. Valentina ha subito voluto dire una cosa: “Devo dire un grazie” ha esclamato la campionessa in carica. E poi ha spiegato che 12 anni fa suo nonno le aveva detto di andare su Rai 1, di provarci, di partecipare all’Eredità perchè avrebbe vinto. Lo ha detto con la voce rotta dall’emozione facendo commuovere davvero tutti e commuovendosi.

Vincita record all'Eredità – puntata del 28 dicembre 2019 Vincita record a #LEredità 👏👏👏Bravissima Valentina!!! 🤩 Via i tacchi e iniziamo i festeggiamenti 😉#28dicembre #Rai1Flavio Insinna Publiée par Rai1 sur Samedi 28 décembre 2019

Con questa bellissima vittoria si chiude davvero alla grande l’anno del quiz di Rai 1 e chissà magari anche nelle prossime puntate ne vedremo delle altre. Di certo per Valentina il 2019 si chiude in modo perfetto e il 2020 promette molto ma molto bene!