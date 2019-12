Capodanno su Canale 5: niente soap il primo gennaio 2020, la programmazione

Che cosa vedremo in tv nel giorno di Capodanno? Oggi ci occupiamo della programmazione di Canale 5, rete ammiraglia Mediaset. Come saprete in queste feste di Natale le soap non sono andate in ferie, almeno Una vita e Il segreto. Mediaset infatti ha deciso di “mandare in pausa natalizia” solo Beautiful che tornerà il 7 gennaio 2020 su Canale 5. Il segreto e Una vita sono andate in onda in questi giorni, tranne durante le feste. E infatti anche a Capodanno, saltano le soap spagnole. Per il primo dell’anno niente soap su Canale 5. I telespettatori potranno seguire una programmazione diversa.

Scopriamo insieme nel dettaglio quello che andrà in onda dal mattino alla sera a Capodanno.

LA PROGRAMMAZIONE DI CAPODANNO PER CANALE 5

Capodanno di Canale 5 si apre all’insegna di Piccole Donne. La mini serie andrà in onda dalle 9 per poi dare la linea alle 13 al Tg 5. A seguire, come detto in precedenza, non ci saranno le soap di Mediaset. Non va in onda Una vita e neppure Il segreto. Subito dopo il Tg5 infatti potremo seguire un film.

Il film scelto per il pomeriggio del primo gennaio 2020 è Cenerentola in passerella. Il film andrà in onda dalle 14 circa alle 16. Il film racconta la favola di Cenerentola ma con una rivisitazione in chiave moderna. La storia è ambientata nel mondo della moda. A seguire andrà in onda un altro film, Quando meno te lo aspetti.

Va in onda invece Conto alla rovescia il quiz di Gerry Scotti che non si ferma neppure a Capodanno. In access prime time confermato anche Striscia la notizia e in prima serata un film in prima visione, Qua la zampa, dedicato a tutta la famiglia. Il protagonista del film è un cane con il dono della reincarnazione…

Non possiamo che augurarvi di passare una serena giornata e di iniziare il Capodanno alla grande.