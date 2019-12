Domenica In e Da Noi a ruota Libera chiudono l’anno in bellezza: record di ascolti per Mara e Francesca

La domenica degli italiani è targata Rai 1, almeno per quello che riguarda l’ultima puntata dell’anno. Domenica IN ( registrata in questa occasione) e Da noi a ruota libera chiudono l’anno in bellezza con oltre 3 milioni di spettatori incollati alla tv a dimostrazione che anche nelle feste si possono fare grandi ascolti. La scelta della Rai, che da qualche anno continua a mandare in onda i suoi programmi di punta, premia. E anche per gli ultimi giorni del 2019 arrivano grandi risultati con i due programmi della domenica. Ottimi i numeri per Mara Venier che porta a casa una media di oltre 3 milioni di spettatori. E boom di ascolti anche per Francesca Fialdini che chiude l’anno in bellezza con il miglior risultato della stagione per il suo nuovo programma. Da noi a ruota libera, non troppo pubblicizzato e forse neppure troppo “aiutato” dalla dirigenza che forse non credeva nel format, si è invece ritagliato il suo spazio facendo davvero ottimi numeri. Ricordiamo che il record arriva però nella domenica in cui su Canale 5 non c’è la d’Urso o almeno non c’è una puntata inedita di Domenica Live. Si va infatti di Rewind.

DOMENICA IN E DA NOI A RUOTA LIBERA NUMERI DA RECORD PER I DUE PROGRAMMI DI RAI 1

Vediamo i numeri del pomeriggio di Rai 1:

Su Rai1 Domenica Insegna il 18.2% con 3.077.000 spettatori nella prima parte e il 20% con 3.016.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 2.959.000 spettatori (18.3%).

Ottimi numeri di Domenica IN anche per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vediamo i numeri del pomeriggio di Canale 5:

Su Canale 5 L’Arca di Noè 2.446.000 spettatori con il 13.5%. Detective per Caso 1.132.000 spettatori (7%), Il Destino sotto l’Albero 1.402.000 (9.4%); Domenica Rewind piace a 1.378.000 spettatori con l’8.7% di share (Ultima Sorpresa 1.225.000 – 7.3%).

Grande risultato quindi per i programmi di Rai 1 che chiudono benissimo questo 2019.

Le nuove sfide tornano nel 2020.