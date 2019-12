L’Oroscopo di Paolo Fox da Domenica IN: le previsioni dei dodici segni zodiacali

La puntata di Domenica IN del 29 dicembre 2019, è stata caratterizzata dalla presenza nello studio di Mara Venier, di Paolo Fox. L’astrologo generalmente regala il suo oroscopo di fine anno, dalla trasmissione di Rai 2 con uno speciale in onda in prime time. Per il momento però l’oroscopo di Paolo Fox per il 2020 di tutti i segni, arriva solo da Rai 1, e non sappiamo se ci sarà una puntata speciale in prime time per parlare di quello che dicono le stelle. Il noto astrologo ha però dato le sue previsioni con l’oroscopo, segno per segno, del nuovo anno.

Anche l’anno scorso Paolo Fox era stato ospite di Domenica IN per salutare il 2018 riscuotendo in grande successo. Ma vediamo quelle che sono state le sue previsioni su tutti i segni zodiacali.

Approfittando anche della presenza dei vip che hanno ascoltato con piacere le previsioni di Paolo Fox con il suo oroscopo 2020 segno per segno, l’astrologo ha cercato di fare un quadro generale su quello che sarà, secondo le stelle, il nuovo anno.

OROSCOPO PAOLO FOX 2020: DA DOMENICA IN LE PREVISIONI DI TUTTI I SEGNI

ARIETE: il 2020 è un anno che parte tutto in salita. Ci sono delle tensioni in atto. Lontananze in amore, è difficile vedersi. Nuovo transito di Venere da luglio. Aprile-maggio-giugno mesi importanti per i contratti. Saturno torna attivo durante l’estate e definitivamente da dicembre. Leggi qui l’oroscopo completo

TORO: Giove e Saturno favorevoli. Il 2020 per chi è nato sotto questo segno, sarà un anno molto fertile. Tra aprile e maggio grandi novità. Via libera in amore. Leggi qui l’oroscopo completo

GEMELLI: l’anno giusto per dare spazio ai sentimenti e consacrare un amore. Giove non è più opposto. Venere nel segno da aprile ad agosto. Amano il contatto con gli altri. L’invito di Paolo Fox è quello di essere più selettivi per quello che riguarda le conoscenze. Leggi qui l’oroscopo completo

CANCRO: Giove e Saturno contrari: devono rivedere dei progetti. Sono costretti a fare delle cose, soprattutto attorno ad aprile sarà molto difficile. Possono nascere delle complicazioni. Aprile-maggio-giugno mesi liberi. Accordi che potranno rimettere in gioco. Gli amici del cancro dovranno prepararsi perchè potrebbe arrivare un vero e proprio cambio di scena…I sentimenti saranno allo sbando all’inizio dell’anno. Venere nel segno ad agosto. Il mese di dicembre potrebbe portare delle belle novità. Leggi qui l’oroscopo completo.

LEONE: anche in questo 2020 i nati sotto il segno del leone saranno molto esigenti. Il 2020 sarà un anno in cui molti riusciranno a scalfire il loro cuore. Giove dovrebbe aver già portato delle rassicurazioni. 2020 molto promettente e proficuo. A loro piace essere adulati. Bel transito di Venere in primavera. Leggi qui l’oroscopo completo

VERGINE: sarà un grande 2020 con Giove e Saturno in ottimo aspetto già dall’inizio. Le possibilità vanno sfruttate. Hanno un grande senso del pudore. Grande cielo, faranno spazio per importanti progetti. L’unico rischio è di chiudersi troppo in casa. Anno buono per sposarsi o per convivere. Tra aprile e maggio dovranno siglare nuovamente un contratto. Leggi qui l’oroscopo completo

BILANCIA: e arriviamo al segno della bilancia, con le previsioni di Paolo Fox per il nuovo anno; i nati sotto questo segno partiranno con dei dubbi nei primi mesi. Lieve preoccupazione che passerà presto visto che da marzo a giugno, e poi definitivamente a dicembre, Saturno diventerà favorevole. Porteranno avanti grandi imprese ( ad esempio nel mondo dello spettacolo un conduttore di questo segno potrebbe essere chiamato a fare il prossimo Sanremo). Possono contare su poche persone. Non avranno più peli sulla lingua. Momenti di fortuna a giugno. Leggi qui l’oroscopo completo

SCORPIONE: nel rapporto con gli altri, all’inizio, sono molto diffidenti. Grandi intuizioni nel 2020. I primi tre mesi saranno molto importanti per quanto riguarda il lavoro. Agosto e settembre mesi di grande forza per i sentimenti. Se si sta facendo un progetto importante con la persona che si ama, il 2020 potrebbe essere l’anno giusto. Leggi qui l’oroscopo completo

SAGITTARIO: devono restare liberi. Gli altri devono rispettare la loro indipendenza. Grande cielo per i guadagni, secondo l’oroscopo 2020. E’ importante viaggiare. Leggi qui l’oroscopo completo

CAPRICORNO: sta bene quando sta da solo. E’ il segno degli eremiti. Giove e Saturno nel segno, sono molto determinati. Taglieranno i rami secchi. Anno della liberazione. Aprile-maggio-giugno saranno dei mesi speciali per quello che riguarda l’amore. Leggi qui l’oroscopo completo

ACQUARIO: negli ultimi mesi si è molto affaticato, anche stressato. Si parte con grande fatica, ma anche con la consapevolezza che bisognerà cambiare vita. Nel 2020 ignorerà i freni inibitori. Nel suo oroscopo per il 2020 da Domenica IN Paolo Fox sottolinea l’importanza nella forma, andrà meglio in primavera. Potranno rivedere alcuni rapporti di coppia. Leggi qui l’oroscopo completo

PESCI: grande anno di affermazione. Giove e Saturno ottimi all’inizio dell’anno nuovo. Non conosce ostacoli in amore. Si regaleranno grandi momenti di serenità. Venere particolare tra aprile e giugno. Sarà un anno durante il quale gli amici dei pesci potranno dare molto di più agli altri. Leggi qui l’oroscopo completo