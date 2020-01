La Top 20 del 2019: i venti programmi più visti, fiction incluse

Il nuovo anno non può iniziare senza uno sguardo a quello che è stato. E non possono mancare le classifiche anche dal mondo della televisione. Quali sono stati i programmi più visti tra Rai e Mediaset? I dati raccolti rappresentano la media delle puntate, sia dei vari programmi in onda in prima serata che delle serie tv e fiction viste nel corso del 2019. Anche in questo anno la Rai batte Mediaset senza troppa difficoltà. Nei primi dieci posti ci sono infatti solo due programmi di Mediaset, entrambi di Maria de Filippi che si piazzano però, solo al decimo e al nono posto.

La Rai svetta e conquista anche nel 2019 il primo posto grazie alla serie tv tra le più amate in Italia e nel mondo. Parliamo del Commissario Montalbano che, con i nuovi episodi in onda nella passata primavera, ha incassato una media superiore a 10 milioni di spettatori. Si piazza al secondo posto il Festival di Sanremo, la seconda edizione targata Claudio Baglioni, sicuramente vincente. E il podio si chiude con il terzo posto per la bellissima storia di Mia Martini interpretata dalla meravigliosa Serena Rossi.

Di questa classifica non fanno parte le partite di calcio, che registrano ascolti molto più alti sia per quello che riguarda la Rai che per Mediaset.

LA CLASSIFICA DEI PROGRAMMI PIU’ VISTI DEL 2019: ECCO LA TOP 20

Vediamo la classifica stilata da CheTvFa con i programmi più visti nell’ultimo anno

IL COMMISSARIO MONTALBANO fiction, Rai 1 – 10.629.000 (44,07%) 69° FESTIVAL DI SANREMO musicale, Rai 1 – 9.997.000 (49,38%) IO SONO MIA film tv, Rai 1 – 7.727.000 (30,98%) LA STAGIONE DELLA CACCIA – C’ERA UNA VOLTA VIGATA film tv, Rai 1 – 7.115.000 (30,81%) IL MONDO SULLE SPALLE film tv, Rai 1 – 5.869.000 (23,87%) ENRICO PIAGGIO – UN SOGNO ITALIANO film tv, Rai 1 – 5.690.000 (23,87%) LA COMPAGNIA DEL CIGNO fiction, Rai 1 – 5.511.000 (23,16%) CHE DIO CI AIUTI 5 fiction, Rai 1 – 5.468.000 (23,79%) C’E’ POSTA PER TE people show, Canale 5 – 5.464.000 (28,85%) TU SI QUE VALES talent show, Canale 5 – 5.295.000 (29,39%) SOLITI IGNOTI – SPECIALE LOTTERIA ITALIA game show, Rai 1 – 5.250.000 (22,48%) MENTRE ERO VIA fiction, Rai 1 – 5.093.000 (22,33%) L’ANNO CHE VERRA’ musicale, Rai 1 – 4.772.000 (30,44%) IL NOME DELLA ROSA fiction, Rai 1 – 4.771.000 (20,23%) IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE fiction, Rai 1 – 4.762.000 (21,88%) PEZZI UNICI fiction, Rai 1 – 4.543.000 (20,41%) OGNUNO E’ PERFETTO fiction, Rai 1 – 4.522.000 (20,57%) ROBERTO BOLLE – DANZA CON ME varietà, Rai 1 – 4.451.000 (21,27%) HEIDI film, Rai 1 – 4.420.000 (20,49%) PURCHÈ FINISCA BENE film tv, Rai 1 – 4.416.000 (18,85%)

Non si può fare a meno di notare come il 2019 per Mediaset sia stato un anno deludente per quello che riguarda le fiction. Tolti C’è posta per te e Tu si que vales, tra le poche certezze di Mediaset, tutto il resto incassa ascolti davvero molto molto bassi.