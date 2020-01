Avanti un Altro! torna per la Befana: le novità di questa edizione

Sta per tornare finalmente su Canale 5 uno dei game show più amati dal pubblico televisivo di Mediaset: Avanti un Altro! Il programma tv tornerà sulla rete di Canale 5 a partire dal giorno dell’epifania, il 6 di gennaio. Mancano dunque davvero pochissimi giorni al grande ritorno di Avanti un Altro! e proprio per questo vogliamo darvi qualche anticipazione su questa nuova e imperdibile edizione. Nessuna novità sulla conduzione, partiamo così. Perché Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono stati confermati subito per la gioia dei fan di Avanti un Altro! Cambiamenti e new entry, invece, per quanto riguarda il cast del mini mondo. Curiosi? Continuate pure a leggere allora!

Avanti un Altro!, le ultime prima del grande ritorno: novità sul cast del salottino

Il mini mondo di Avanti un Altro!, anche conosciuto come salottino, è una delle cose più amate del divertissimo programma di Canale 5. Nel corso delle varie edizioni abbiamo visto nel salottino personaggi davvero stravaganti o di una bellezza unica. Chi siederà nel mini mondo in questa nuova edizione del game show? Immancabile, anche quest’anno, sarà Miss Claudia che capitanerà il salottino. Confermatissima anche la dottoressa ma non solo. Perché torneranno pure altri amatissimi personaggi: lo iettatore, la bona sorte e il bonus Daniel Nilsson. Per il momento sono questi i volti già noti che torneranno ad animare il tardo pomeriggio di Canale 5. E per quanto riguarda le novità? Una fra tutte sarà Follettina Creation. E’ già da un po’ di tempo che il suo nome circola sul web e ormai non c’è più alcun dubbio: la nota youtuber farà parte del salottino di Avanti un Altro!.

Avanti un Altro!: tutto pronto per la nuova edizione, ecco chi è l’ultima Bonas scelta

Tra le novità di Avanti un Altro! ci sarà anche la nuova Bonas che oramai è diventato un personaggio davvero irrinunciabile per la trasmissione di Canale 5. Dopo il grande successo di Paola Caruso e di Laura Cremaschi, la bonas di Avanti un Altro! cambia ancora. La nuova bonas sarà Sara Croce, volto già noto ai telespettatori di Mediaset visto che è già stata madre natura a Ciao Darwin.

Insomma, anche questa edizione si preannuncia piena di divertimento, risate e ovviamente anche di cultura. Paolo Bonolis, Luca Laurenti e il salottino vi aspettano alle 18.45 su Canale 5 a partire dal 6 gennaio 2020. E voi lo guarderete?