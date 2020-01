Uomini e Donne trono over: le anticipazioni della Befana rivelano una nuova “cacciata”

E’ stata registrata ieri una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne e pare che oggi, 4 gennaio 2020, ne verrà registrata un’altra. Che cosa è successo tra Natale e Capodanno ai protagonisti del programma di Canale 5? Stando alle anticipazioni date dalle talpe del Vicolo delle News, la puntata di ieri è stata incentrata su Armando Incarnato. Come saprete, negli ultimi mesi si è molto parlato di Armando, anche a causa delle tante segnalazioni arrivate sul suo conto. Mai però c’erano state le prove concrete di quanto si diceva. Pare però che nella registrazione di ieri, Gianni Sperti abbia portato delle prove che dimostrerebbero proprio il fatto che Armando da lungo tempo non stia dicendo la verità. E’ quindi vero che il cavaliere napoletano ha una relazione fuori dal programma di Canale 5? Si sa davvero poco su quello che è successo ma pare che alla fine, Gianni Sperti, dimostrando che Armando è davvero fidanzato con una donna che non fa parte del programma.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: PER ARMANDO GAME OVER?

Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne abbiamo visto che Armando stava frequentando due dame che a quanto pare non hanno preso bene le prove portate in studio da Gianni. Sia Veronica che Roberta hanno quindi accusato Armando per averle preso in giro.

Attendiamo di vedere questa registrazione del trono over di Uomini e Donne per capire quali siano le prove portate da Gianni. In questi mesi si è detto che Armando fosse impegnato con una ragazza brasiliana. E’ lei la sua “fidanzata”? Vedremo…

Nella puntata di ieri del trono over è stata anche registrata la sfilata ma non possiamo raccontarvi quello che è accaduto. Oggi forse dovrebbe esser registrata un’altra puntata del trono over mentre per il trono classico, il 10 gennaio 2020, dovrebbe essere registrata la scelta di Giulio Raselli.