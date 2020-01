La programmazione di Rai 1 per il 6 gennaio 2020: ecco cosa vedremo nel giorno della Befana

Arriva l’Epifania e tutte le feste porta via ma il palinsesto di Rai 1 subisce ancora delle variazioni in questo giorno di festa. Che cosa vedremo e che cosa non vedremo il 6 gennaio 2020 su Rai 1? Lo scopriamo dando uno sguardo alla Guida Tv per questo giorno di festa. Il palinsesto del mattino cambia notevolmente rispetto a quello che si vede di solito. Non andrà in onda ad esempio Storie Italiane

Il 6 gennaio 2020 si apre all’insegna di Uno Mattina il programma andato in onda praticamente sempre in queste feste di Natale. Si torna anche nel giorno della Befana. Alle 9,40 si cede la linea per Il concerto dell’Epifania. Rai Cultura e RaiUno presentano dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli Concerto dell’Epifania .

Alle 10,30 non ci sarà spazio per una nuova puntata di Storie Italiane ma potremo seguire un altro appuntamento con Lorena Bianchetti. A Sua immagine Speciale Epifania – Puntata speciale di approfondimento religioso con all’interno, la Santa Messa e Recita Angelus da Piazza San Pietro Conduce Lorena Bianchetti .

Alle 11 Santa Messa. Santa Messa dall’Ospedale Bambino Gesù in Roma – Regia di Gianni Epifani Commento liturgico di Orazio Coclite.

Alle 11,50 riprende la linea Lorena Bianchetti con A sua immagine. Recita Angelus da Piazza San Pietro e poi di nuovo A sua Immagine.

In onda invece una nuova puntata registrata de La prova del cuoco in versione breve: Elisa Isoardi ci aspetta su Rai 1 alle 12,20 circa.

Alle 14 consueto appuntamento con Caterina Balivo che torna nello studio di Vieni da me per la puntata della Befana. A seguire una nuova puntata de Il Paradiso delle signore. La soap si allunga e va in onda fino alle 16,30. Non va invece in onda La vita in diretta. Vedremo invece lo speciale La vita è meravigliosa – Ancora una volta Rai 1 si impegna nella promozione e nella ricerca scientifica ed in particolare in progetti di prevenzione delle patologie che portano alla necessità di un intervento cardiochirurgico.

Alle 18,50 classico appuntamento con L’eredità.

La serata si conclude in bellezza con lo speciale de I soliti ignoti dedicato alla Lotteria Italia.