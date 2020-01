XXV Concerto dell’Epifania su Rai 1 il sei gennaio per salutare le feste

Anche quest’anno la musica non manca su Rai 1. Si salutano le feste con un bellissimo concerto, diventato ormai da qualche anno tradizionale. Parole e musica per un invito al dialogo, alla riconciliazione e alla conversione ecologica, secondo il messaggio di papa Francesco per la 53esima Giornata Mondiale della Pace. Temi al centro del XXV Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale che Rai Cultura propone lunedì 6 gennaio alle 9.35 su Rai1, dal Teatro Mediterraneo di Napoli, con la conduzione di Ingrid Muccitelli e la regia televisiva di Cristina Fayad.

Dopo il concerto di Capodanno sicuramente questo è un altro dei momenti in musica da non perdere su Rai 1. Per salutare le feste si va di musica! Non prendete impegni per il 6 gennaio al mattino, poi avrete tutta la giornata a disposizione per godervi l’ultimo giorno di relax prima di tornare a lavoro!

IL CONCERTO DELL’EPIFANIA IN ONDA SU RAI 1 IL 6 GENNAIO 2020

Ideato e promosso dall’associazione Oltre il Chiostro onlus di Napoli, curato dall’associazione Musica dal mondo e prodotto dalla Melos International, il concerto vede impegnata l’Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino. Tra gli artisti ospiti Giovanni Allevi, Lina Sastri, Avion Travel, Nesli, La Zero, Livio Cori, Francesco Di Leva, Fabiana, Joana Amendoeira, Bungaro, Sud 58. Il Concerto dell’Epifania 2020 è realizzato con il contributo della Regione Campania e del Comune di Napoli e, come nelle precedenti edizioni, ospiterà la consegna dei premi “Nativity in the world” e del “Premio Speciale alla memoria di Mario Da Vinci”, in memoria di uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana.

