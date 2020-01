Fioretta Mari a Vieni da me la promessa a Massimo Troisi e le parole su Luca Argentero e Nancy Brilli (Foto)

Interessanti e vere fino fondo come sempre le interviste di Fioretta Mari che oggi a Vieni da me era impegnata con le palette e con i ricordi del passato (foto). Ha lavorato con tanti colleghi la Mari, ha insegnato tanto a tutti e ha tanto da raccontare. E’ in scena con Nancy Brilli ed è a lei che dà il bacio rivelando che è una persona dal cuore immenso, d grande generosità, una persona davvero buona, che si arrabbia se a teatro una collega non riceve il meritato applauso, che controlla che tutti stiano bene e non abbiano problemi di alcuni tipo. Un legame forte tra le due attrici ma è per Massimo Troisi che Fioretta Mari deve chiedere aiuto alla sua forza di volontà per non piangere. Non ci sarà mai più un artista come lui ma spera nella bontà e nell’onesta di altri ragazzi, quelli a cui magari ha insegnato teatro a San Giorgio a Cremano. E’ questa la promessa fatta a Massimo che ha mantenuto.

FIORETTA MARI LEGATA A MOLTI COLLEGHI DA STIMA E AFFETTO MA SPOSEREBBE LUCA ARGENTERO

“Ho fatto una promessa a Massimo e l’ho mantenuta”, erano molto amici, con lui ha passato serate meravigliose e gli fece una promessa, quella di aprire una scuola di recitazione nel suo paese. Fioretta l’ha fatto e ha insegnato lì per due anni, sa che non ci sarà mai un altro Troisi ma è sicura che ci saranno come lui latri ragazzi buoni e onesti, ne è sicura.





Anche Luca Argentero è tra i suoi preferiti e non solo come attore: “Io dico non potevo avere 40 anni in meno!” è la sua battuta per dire che lui “è il massimo che una donna possa incontrare”. Con lui avrebbe potuto sognare il matrimonio, bisogna sognare: “la vita è un sogno, i vecchi non sognano, e tu sei vecchio se non sogni più”.