Ascolti flop GF VIP 4: la replica di Heidi su Rai 1 vince la serata

Che batosta per il Grande Fratello Vip 4: la prima puntata registra numeri non troppo esaltanti ma soprattutto, la notizia clamorosa, riguarda la vittoria di Rai 1 con una replica. Un anno fa andava in onda su Rai 1 il film tv in prima visione Heidi, a un anno di distanza, si torna e si vince con oltre 4 milioni di spettatori. Numeri deludenti per una serata flop per Canale 5. Quello che accadrà in seguito lo scopriremo nelle prossime puntate che di certo, potranno regalare numeri diversi. Certo è che pensando alla sfida del venerdì sera con Il Cantante mascherato, il reality di Alfonso Signorini rischia tanto…

Vediamo quindi i numeri della prima puntata del Gf VIP 4 ricordando tra l’altro, che sulle altre reti non c’era praticamente nulla ( replica di Heidi su Rai 1, replica de L’amica Geniale su Rai 2).

ASCOLTI TV 8 GENNAIO 2020: I DATI AUDITEL PER IL DEBUTTO DEL GF 4

Nessun picco di ascolti, nessuna curiosità per la prima puntata del Gf VIP 4.

La serata viene vinta da Rai 1, e la cosa è clamorosa visto che Heidi era in replica. 4.437.000 di spettatori e il 19.7% di share per il film di Rai 1.

3.400.000 di spettatori e il 20.2% per la prima puntata del Grande Fratello VIp. Ci permettiamo di dire, visto che lo share anche questa volta risulta migliore, che la durata di questi programmi è un qualcosa di assurdo, oltre al fatto che ieri la puntata del reality è iniziata intorno alle 21,45. Quando si inizierà ad avere rispetto per il telespettatore in questo senso, forse le cose potrebbero cambiare.

Capitolo ascolti a parte, capiremo solo nelle prossime settimane, quando inizieranno a crearsi delle dinamiche interne alla casa, se il pubblico approverà o meno, la prima puntata è stata abbastanza spenta. Come succede sempre: tra presentazioni e clip sempre uguali, ingressi e sorprese, tutto il tempo è stato impegnato da queste “vicende”. Perchè non provare una volta nella vita a iniziare con tutti i concorrenti già dentro la casa creando discussioni magari sin da subito? Del resto se sono così famosi non hanno di certo bisogno di clip di presentazioni!

Comunque è andata, e di più da questa prima puntata non ci si poteva davvero aspettare. Molte critiche anche per la conduzione di Alfonso Signorni. A tal proposito spendiamo due parole: forse è vero che sia stato molto attento al gobbo, che non abbia avuto un grande ritmo, ma quanto fa bene avere in prima serata un conduttore che conosce la lingua italiana, che non sbaglia un verbo, che fa delle citazioni e che non urla, non esagera ma è posato nei modi e nei termini da usare? Per una volta apprezziamo anche questo, invece che puntare sempre il dito.

Tornando ai numeri, solo dalla terza puntata in poi, capiremo meglio se il pubblico apprezza le scelte fatte da Signorini e autori. Il cast, almeno sulla carta, promette scintille. Molto dipenderà da quanto saranno naturali e da quanto si lasceranno guidare dagli autori. Pare che dopo qualche giorno in casa ci si dimentiche delle telecamere, noi lo speriamo! Ma non vogliamo vedere risse, litigi o qualcosa di negativo. Sarebbe bello se i vip si aprissero, parlassero di loro, si mostrassero sotto altre vesti. Vedremo cosa succederà!