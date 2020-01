10 donne per Amadeus al Festival di Sanremo 2020: tutti i nomi

Finalmente abbiamo i nomi! Si è detto tanto, si è scritto tanto, si è polemizzato tanto ( soprattutto sui social) ma alla fine i nomi delle dieci signore che saranno sul palco dell’Ariston per Sanremo 2020 sono arrivati! Lo scorso anno, quando Teresa de Santis parlava del Festival come di una edizione “corale” per festeggiare i 70 anni, auspicavamo una edizione diversa, magari che prevedesse appunto, una sorta di conduzione anche multipla con i volti che hanno fatto la storia di Sanremo. Immaginavamo alla conduzione Antonella Clerici, Simona Ventura, Carlo Conti, Amadeus giusto per fare alcuni nomi, e alla fine non sbagliavamo più di tanto visto quello che è poi successo. Le dieci donne al fianco di Amadeus rappresentano in qualche modo questa coralità visto che tra di loro ci sono anche signore che su quel palco, hanno lasciato il segno. Tra i nomi delle dieci signore per Amadeus infatti, ecco anche quello di Antonella Clerici e di Simona Ventura! E ci sarà anche Mara Venier che, pur non avendo mai condotto Sanremo, ha comunque fatto la storia della Rai e di certo merita di salire su quel palco.

Qualcuno sta accusando Amadeus di fare un grosso calderone, di metterci dentro così tante cose da creare confusione. Un calderone che dovrebbe esentarlo dalle critiche. Ma chi lo dice? Il fatto che ci siano più professionisti in “gioco” e in “pista” di certo non ci azzittirà anzi. E’ vero che ce ne sarà per tutti i gusti ma questo non significa che se lo spettacolo non sarà degno del Festival, non criticheremo, anzi.

Ma torniamo alle dieci donne che saliranno sul palco dell’Ariston al fianco da Amadeus.

MARA VENIER ALLA FINALE DI SANREMO AL FIANCO DI AMADEUS

A chiedere a Mara di esserci, proprio Amadeus oggi in radio. “Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala. Ti voglio vicino a me quella sera, sei la donna che amano tutti, non ti voglio solo seduta in prima fila. Scenderai le scale come nessun’altra mannequin al mondo! ” e Mara ha subito accettato dicendo di essere onorata e dicendo che ci sarà, anche se senza tacchi!

SIMONA VENTURA E ANTONELLA CLERICI TORNANO AL FESTIVAL

Per Antonella Clerici e Simona Ventura quello sul palco dell’Ariston è un grande ritorno. Domani probabilmente, nella conferenza stampa dedicata a questa edizione del Festival, scopriremo qualche dettaglio in più.

TUTTE LE SIGNORE SUL PALCO DELL’ARISTON: I NOMI

Ed ecco quindi la lista completa con i nomi delle signore che saliranno sul palco:

Rula Jebreal – Antonella Clerici – Diletta Leotta – Georgina Rodriguez – Laura Chimenti – Francesca Sofia Novello – Emma D’Aquino -Simona Ventura – Elisabetta Gregoraci –Mara Venier