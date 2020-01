Antonella Clerici deliziosa in jeans per Sanremo mostra le immagini di oggi (Foto)

Le hanno già battezzate le magnifiche dieci e sono le presenze femminili che affiancheranno Amadeus al festival di Sanremo 2020 ma tra tutte c’è Antonella Clerici. Una quota rosa straordinaria, di quelle mai viste in tv e il vanto di questa scelta è tutto del conduttore che per ogni decisione chiede consiglio a sua moglie Giovanna Civitillo, quindi le donne di Sanremo aumentano. Dal 4 all’8 febbraio potremo seguire la kermesse canora, tutti sono molto emozionati, lo è anche Antonella Clerici, anche se lei il festival lo ha già fatto e anche da sola. Sanremo 2020 ha però un gusto speciale per la conduttrice Rai e non solo quello della ormai nota rivincita. Antonella sale sul palco con alle spalle una nuova vita e se già in conferenza è apparsa con un look insolito per una conferenza stampa così in vista possiamo aspettarci di tutto da lei.

ANTONELLA CLERICI SCEGLIE IL JEANS PER LA CONFERENZA STAMPA DI SANREMO 2020

Sul suo profilo social Antonella non ha fatto mancare in queste ore la sua gioia per il ritorno alla Rai dalla porta principale. Amadeus l’ha voluta ma tutto il pubblico in realtà l’ha voluta. “Felice di essere qui” ha scritto nella didascalia accanto al suo primo piano. Cuori, stelle e ovviamente tutti i commenti e gli auguri di chi la segue da sempre. Pantaloni di jeans a zampa d’elefante, giacca di jeans dal tono più chiaro, camicia bianca e scarpe scomodissime ma necessarie, bianche. Il sorriso è sempre lo stesso e immaginiamo che sarà dare i consigli giusti alle altre donne del festival che glielo chiederanno.





Diletta Leotta, le giornaliste Rai Emma D’Aquino, Laura Chimenti e la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, ma ci saranno anche Sabrina Salerno, la presentatrice albanese Alketa Veisju, la moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, Mara Venier, Rula Jebreal e Monica Bellucci. Non vediamo l’ora inizi Sanremo.