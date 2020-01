Carica di Babbe Natale a Uomini e Donne: le dame super sexy si sfidano in abitini rossi (FOTO)

Pronti per la sfilata di Uomini e Donne che andrà in onda nella puntata di domani? Oggi, sul finale, su Canale 5 sono arrivate delle anticipazioni che ci hanno rivelato quello che sarà il tema di una sfilata che vedremo domani. Ci saranno delle sfide, ci è parso di capire ma in ogni caso il rosso sarà protagonista! Sicuramente le sfilate erano in tema visto che queste puntate del trono over sono state registrate durante le vacanze di Natale. Vedere domani le dame in abito natalizio sarà alquanto bizzarro ma questo succederà! In particolare, come visto nelle anticipazioni di oggi, vedremo le signore sfidarsi sul tema “è arrivata Babba Natale”. La prima sfida vederà coinvolte Barbara e Simonetta. Nella seconda sfida, anche questa volta tutta in rosso, ecco scendere in passerella Veronica e Roberta.

LE BABBE NATALE ARRIVA A UOMINI E DONNE: DAME SUPER SEXY SU CANALE 5

Iniziamo dalla prima sfida. Pare che Barbara e Simonetta si sfideranno ed entrambe sceglieranno un look molto simile. Vestitino corto, stivali super sexy, cappello e scollatura generosa. Ma la volpona Barbara ha riempito il suo sacco di cioccolatini e questo per Gianni Sperti è anche il motivo per il quale alla fine i maschietti hanno preferito lei. L’esito comunque lo scopriremo solo nel corso della puntata di domani.

Nella seconda sfilata, come potrete vedere dalla gallery, si sfidano invece Roberta e Veronica. In questo caso ancora abiti rossi ma due Babbe Natale molto diverse. A giudicare dalle palette alzate, ci è sembrato di capire che a vincere sarà Veronica e questo scatenerà anche l’ira di Valentina che trova gli uomini troppo scontati. Chi vincerà la sfilata? Sarà una sfida all’ultimo abitino rosso…

Insomma se volete vedere questa sfilata a Uomini e Donne non dovete perdervi per nessuna ragione la puntata di domani!

