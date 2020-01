Francesca Alotta, periodo difficile: emozione a I Soliti Ignoti

Francesca Alotta è stata ospite a I Soliti Ignoti, il programma serale condotto da Amadeus su Rai 1, ieri sera lunedì 13 gennaio. La nota cantante ha voluto partecipare alla trasmissione diventando un ignoto misterioso per la concorrente in gioco. Ospitata sicuramente gradita per i tanti affezionati fan di Francesca Alotta che hanno conosciuto l’artista soprattutto per il brano Un anno di noi, con cui ha vinto le nuove proposte di Sanremo nel ’92, e Non Amarmi, famosa a livello mondiale e rifatta persino da Jennifer Lopez. E ospitata molto importante per la stessa Francesca che era anche molto emozionata.

Ma Francesca Alotta ha confessato proprio ai microfoni del programma condotta da Amadeus di non aver passato un bel periodo ultimamente. Andiamo a vedere quali sono state le parole della cantante.

Francesca Alotta ospite a I Soliti Ignoti con una collana con i cornetti: lei spiega il motivo

Dopo il successo, il mondo della musica per la Alotta si è un po’ fermato fino a ritornare finalmente in televisione con Ora o Mai Più e poi proprio con l’ultima ospitata di ieri a I Soliti Ignoti di Amadeus. Durante l’ospitata al programma di Rai 1, Francesca Alotta indossava una collana con dei cornetti rossi e ha qui confessato di aver vissuto un periodo complicato. “Ho passato un periodo complicato. Quindi mi sono detta: ‘Aspetta un attimo’” ha spiegato la cantante da Amadeus sorprendendo il pubblico e i telespettatori. Visibilmente emozionata e grata per l’affetto, l’artista ha raccontato che recentemente ha deciso di iniziare a praticare una nuova attività, quella della produzione dell’olio. E qui, il conduttore de I Soliti Ignoti ha augurato buona fortuna alla donna per il suo nuovo percorso dopo un periodo un po’ difficile per lei.

Francesca Alotta dopo il ritorno con Ora o Mai Più: adesso produce coltiva ulivi e produce olio

Solo qualche tempo fa aveva avuto modo di rivedere finalmente sul palco Francesca Alotta. La cantante era tornata in televisione per gareggiare al programma Ora o Mai Più. Era sbarcata a partire dalla seconda puntata al posto di Donatella Milani che abbandonò il programma per problemi personali. Eppure pare che Francesca Alotta adesso abbia deciso di intraprendere una nuova strada nella sua vita. Per la Alotta è tempo di impegnarsi nella sua nuova attività: coltivare gli ulivi per poi produrre l’olio. Ma avremo modo di vedere Francesca Alotta ancora in televisione? Intanto lei ha avuto delle parole proprio dopo I Soliti Ignoti:

“Che emozione sentire cantare tutti e alzarsi in piedi il pubblico dei SOLITI IGNOTI su RAI 1. Non avevo mai visto quel pubblico fare questo. Sono immensamente felice e ringrazio il Signore e tutti gli amici cari, per aiutarmi a superare questo momento” ha scritto poche ore fa Francesca Alotta in un post su Instagram.