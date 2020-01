A Domenica Live Salvo Veneziano con la famiglia: da un programma all’altro dopo la squalifica dal GF VIP

Come era bello il mondo in cui un concorrente squalificato da un programma, per cose gravi, molto gravi, non aveva la possibilità di andare in tv per dire la sua e avere ancora visibilità. Non parliamo chiaramente di chi è stato espulso per motivi molto meno gravi di quelli che hanno portato il Grande Fratello a cacciare dalla casa Salvo Veneziano. E invece proprio nel caso del concorrente, ecco che l’opera di “ripulitura” dell’immagine continua. Lo abbiamo visto nella casa del Grande Fratello VIP mercoledì sera, e già poteva bastare; lo abbiamo visto sempre nella stessa serata anche nello studio del Grande Fratello VIP in diretta su Canale 5. Lo rivedremo nel salotto di Domenica Live da Barbara d’Urso e anche a Live-Non è la d’Urso. Ecco ne avremmo fatto a meno. Anche perchè la questione si può dire chiusa. Il processo non doveva continuare, il caso è stato archiviato. E sapete anche perchè? Perchè il diretto interessato, sua moglie e molti altri non hanno capito la gravità delle frasi usate, non hanno capito che non si tratta di termini ma di concetti. Ecco anche per questo, proprio per il suo bene, sarebbe stato il caso di prendersi qualche giorno di relax e poi tornare in televisione.

SALVO VENEZIANO OSPITE DI DOMENICA LIVE IL 19 GENNAIO 2020

Non stiamo dicendo che doveva essere escluso per sempre dal piccolo schermo. Se c’è ancora qualcuno che lo vuole invitare ben venga, l’ultima parola spetta sempre al pubblico e se gli italiani promuovono la cosa con ascolti degni, si andrà avanti.

Ecco qui però potremmo dire che almeno per noi, il caso è chiuso. Ci limiteremo eventualmente a raccontare, come abbiamo sempre fatto, quello che accadrà. Senza dire altro, senza aggiungere altro.

Detto questo ricordiamo che Salvo Veneziano e la sua famiglia, con la busta con i documenti choc, saranno domenica su Canale 5 dalle 17,20. Buona visione.

A Domenica Live Salvo Veneziano con la famiglia: da un programma all’altro dopo la squalifica dal GF VIP ultima modifica: da