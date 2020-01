Milena Miconi a Vieni da me l’album di nozze, matrimonio organizzato in un mese (Foto)

Stanno insieme da 18 anni si sono sposati a maggio, sono novelli sposi ma scherzano sul fatto di non essere per niente novelli: Milena Miconi e Mauro Graiani a Vieni da me mostrano il loro album di nozze, parlano del loro amore (foto). Chi schiaccia per primo il pulsante non risponde alla domanda e il più delle volte è Milena a rispondere e si scopre un amore bellissimo che dura da 18 anni. Ci hanno messo un bel po’ a dire sì, questo perché lei da giovanissima aveva già sposato un altro uomo, poi per paura, per scaramanzia era restia alle seconde nozze. Hanno detto sì a maggio e non è vero che preparare tutto il necessario per i fiori d’arancio sia così complicato. Milena Miconi ha organizzato le sue nozze in un mese, solo un mese. Quando si sono conosciuti era appena finito il primo matrimonio della showgirl, non si sono piaciuti subito. Graiani era regista di un programma a cui stava per partecipare Milena, l’incontro in aereo, poi una seconda possibilità ed è scoccata la scintilla.

IL MATRIMONIO DI MILENA MICONI E MAURO GRAIANI DOPO 18 ANNI

Rimandavano sempre le nozze, pensavano di sposarsi quando la prima figlia, Sofia, sarebbe stata in grado di portare le fedi, tra un po’ andrà all’Università… “Il giorno del mio compleanno mi ha portato le promesse, mancava solo la mia firma. Avevo paura, era scaramanzia. Stavo lavorando non avevo molto tempo per organizzare il matrimonio, tutto è stato preparando in un mese”.





Niente viaggio di nozze, non ancora, l’hanno rimandato a Pasqua quando Milena sarà libera dal teatro. E’ in scena con L’uomo perfetto insieme a Nadia Rinaldi. Confidano di difetti e di passione, lui adora ogni cosa di sua moglie, lui è il più passionale tra i due, continua a corteggiarla dopo tanti anni, le dice di continuo che è bellissima, ed è la verità. Alla domanda per cosa lasceresti l’altro risponde il regista: “La lascerei se dovessi vederla triste e infelice per colpa mia”, lo stesso farebbe Milena. Un amore immenso, bellissimo.