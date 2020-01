Barbara d’Urso difende la famiglia di Salvo Veneziano: figli e moglie vittime di bullismo e minacce sui social

La puntata di Domenica Live in onda oggi 19 gennaio 2020 si è aperta con le parole di Barbara d’Urso sul caso Salvo Veneziano. La conduttrice di Domenica Live ha accolto nel suo programma la moglie del concorrente espulso dal Grande Fratello VIP e i figli di Salvo che stanno affrontando un momento complicato. E siamo totalmente d’accordo con le parole della conduttrice quando sottolinea che la moglie di Salvo e i suoi figli non meritano di essere presi di mira perchè non sono responsabili di quello che è successo in casa. Tutto vero come è vero che la moglie di Salvo e sua figlia non meritino in nessun modo di ricevere minacce di morte, di essere bullizate

La d’Urso prende posizione in questo senso e invita le persone che si nascondono dietro a una tastiera a smettere di fare quello che stanno facendo contro la famiglia di Salvo.

A DOMENICA LIVE LA FAMIGLIA DI SALVO VENEZIANO: MINACCE DOPO IL GF VIP 4

“Io ho detto le mie cose a lui privatamente, si mi sono arrabbiata abbastanza. La psicologa mi ha detto di stargli vicino perchè aveva bisogno di conforto, io ho cercato di essere più morbida ma è arrivata a lui la mia freddezza nonostante io cercassi di non essere dura“ ha spiegato ma moglie di Salvo Veneziano. “E’ molto più facile additare in un momento di difficoltà, è più difficile perdonare. Io l’ho fatto perchè mio marito è una brava persona che aiuta tutti. Lui è stato messo alla gogna” ha continuato la moglie di Salvo Veneziano.

“Anche io ero arrabbiata ma quando ho sentito mio padre, quando l’ho visto piangere l’ho perdonato. Non si può condannare una persona così e soprattutto non si può condannare me, mia madre e mio fratello che non c’entriamo nulla” ha detto la figlia di Salvo a Domenica Live.

“Mi dispiace che le persone lo vedano come un mostro perchè non lo è, è sempre mio padre “ ha continuato la figlia di Salvo. “Mi hanno detto di stare lontano da mio padre perchè è un maniaco, mi hanno detto che i miei sono malati” ha aggiunto la figlia di Salvo.

La conduttrice dalla busta choc di oggi tira fuori dei messaggi che Giusy e i figli di Salvo hanno ricevuto. Minacce di ogni genere, frasi bruttissime, commenti davvero esagerati. “Per esperienza personale vi dico che di questi deficienti non vi dovete preoccupare, sono dei cretini” ha detto Barbara d’Urso.

I figli di Salvo si schierano dalla parte del loro papà: ci saranno sempre per lui.

