Il Cantante Mascherato, gli indiziati del Leone ospiti del programma: il mistero prosegue (Foto)

Tutto si complica per la scoperta dei personaggi de Il cantante mascherato ed è Raimondo Todaro ospite a Vieni da me ad aggiungere altre anticipazioni. Venerdì prossimo la puntata del Cantante Mascherato ci regalerà altre sorprese perché sembra che ospiti di Milly Carlucci saranno i tre indiziati del Leone. Quindi potrebbero partecipare al programma proprio Al Bano, Max Giusti e Adriano Pappalardo? Sembra ormai chiaro che il Leone non sia il cantante di Cellino di San Marco ma Caterina Balivo ha aggiunto un altro indizio per eliminare anche Pappalardo; lui infatti domani sarà ospite proprio a Vieni da me. Resta quindi Max Giusti, ma se lui sarà tra i tre indiziati ospiti del detective show davvero tutto si complica. Siamo al punto di partenza, la maschera che in un primo momento è sembrata la più facile da scoprire si sta rivelando la più complicata.

ALTRE CONFERME DA VIENI DA ME: PERCHE’ AL BANO NON E’ IL LEONE

Sembra che Carrisi sia a Zagabria da sua figlia Cristel, quindi davvero lui non c’è tra i protagonisti del Cantante Mascherato. “Ne vedremo delle belle” ha commentato oggi Todaro, ma anche lui non conosce l’identità vera delle maschere, però conosce le anticipazioni del programma. Per Rossella il Leone ha l’elasticità di uno sportivo, crede possa essere un artista giovane.





Anche Selvaggia Lucarelli si è espressa sullo show del momento e ha confidato che suo figlio non crede il Leone possa essere nonno Adriano. Intanto, anche il Coniglio sta facendo impazzire un bel numero di persone. Chi ci sarà dietro la maschera bianca e nera? Teo Mammuccari, Salvo Sottile, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, Raf o Maurizio Agnelli, sono solo alcuni dei nomi saltati fuori. Rachele non ha dubbi, è Luca Barbarossa. Noi attendiamo il seguito e gli altri indizi.