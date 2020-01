Adriano Pappalardo a Vieni da me: è lui il Leone del Cantante Mascherato? (Foto)

Caterina Balivo l’aveva già anticipato che oggi a Vieni da me avrebbe avuto suo ospite Adriano Pappalardo ed eccolo in studio accontentando anche chi segue Il Cantante Mascherato (foto). E’ lui il Leone? La domanda arriva subito, la conduttrice non resiste e appena ha l’occasione sottolinea la sua somiglianza con un leone. “Quindi il leone sei tu?” chiede Caterina mostrando anche le immagini della maschera che nel nuovo programma di Milly Carlucci sta appassionando il pubblico. Tutti curiosi di conoscere l’identità vera del Leone e Pappalardo racconta che questa curiosità sul Cantante Mascherato è ormai contagiosa. Appena va al supermercato a comprare le patate chi lo incontra gli chiede la stessa cosa, lo supplicano di rivelarsi. Quando prende il taxi gli chiedono se devono portarlo alla stazione come Pappalardo o come Leone. “Ma agli altri ci avete pensato?” si riferisce soprattutto ad Al Bano ma poi sorride e aggiunge che c’è anche lui tra i sospettati. Il cantante mischia ancora di più le carte.

ADRIANO PAPPALARDO NON NEGA DI ESSERE IL LEONE DEIL CANTANTE MASCHERATO

Parla della curiosità che ha scatenato e sta scatenando il detective show, una curiosità che di certo gli fa piacere anche se scherzando dice che non ne può più. Non nega che lui sia nel cast del programma, continua a scherzare e poi dà un’anticipazione sulla puntata di venerdì prossimo.





“Venerdì sera sintonizzatevi su Rai 1, non vi dico cosa vorreste sapere, vi dico che ci sarà Al Bano, ci sarà Max Giusti e ci sarò io e ci sarà anche qualche sorpresa”. Quindi lui non è il Leone che tutti vogliono smascherare ma non lo sono nemmeno Al Bano e Max Giusti. Allora chi si nasconde sotto quella maschera? Forse venerdì lo scopriremo, non ci resta che attendere e seguire gli altri indizi.