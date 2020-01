Clizia Fornasier e Attilio Fontana a Vieni da me tra gelosia e messaggi (Foto)

Clizia Fornasier a Vieni da me confida che Attilio Fontana l’ha conquistata con i messaggi, è così che ha davvero perso la testa per lui (foto). Lei a sua volta aveva già conquistato il cantante con la sua dolcezza, la sua bellezza. Oggi sono una famiglia bellissima, i loro figli Blu e Mercuzio sono la loro vita. Scorrono le immagini dei piccoli, Clizia si commuove, lo fa sempre quando vede le loro foto: “Loro sono la mia condanna d’amore per sempre. Sono in gradi di dire già cose che fanno perdere qualunque tipo di certezza”. Ammettono che la coppia un po’ ne risente con due figli piccoli ma adesso sono genitori e trovano il modo per ritagliarsi dei loro spazi, anche se lavorano insieme a teatro. Due genitori sempre presenti e molto attenti. Attilio è un bravissimo papà, a volte si alza prima lui dal letto mentre lei a volte finge di non sentire i figli.

E’ STATA CLIZIA A CHIEDERGLI IL NUMERO DI TELEFONO

Ha fatto lei il primo passo e in quel momento lui ha avuto un po’ paura, ha penato che sarebbe stata la donna che avrebbe amato per sempre, la madre dei suoi figli, la donna da sposare. Nel loro rapporto non manca un po’ di gelosia, entrambi ricevono messaggi anche piccanti sui social e tra i due la più gelosa sempre la Fornasier: “Ci sono donne che lo informano anche che fanno la doccia e pure la doccia colorata”.





A Vieni da me raccontano da dove nascono i due nomi Blu e Mercuzio. Blu era il primo soprannome con cui chiamava Attilio. Mercuzio ovviamente è il personaggio di Romeo e Giulietta, opera che Attilio adora. Hanno provato a cercare altri nomi ma alla fine hanno scelto il primo a cui avevano pensato. Sembrano due personaggi delle favole Clizia e Attilio, davvero unici e bellissimi.