A Live-Non è la d’Urso il ritorno di Luigi Favoloso in Italia: verità e 5 sfere

Non avevamo molto dubbi sul fatto che sarebbe accaduto…E infatti nella puntata di Live-Non è la d’Urso del 26 gennaio 2020 ci sarà il ritorno in Italia di Luigi Mario Favoloso. Lo aveva annunciato anche Dagospia poche ore fa, dando la notizia per certa. Ma non era per nulla difficile immaginarlo, non a caso nel nostro ultimo articolo dedicato alle foto della rivista Chi di Favoloso in Svizzera, avevamo ipotizzato che l’occasione per il suo ritorno in Italia sarebbe stata una diretta televisiva. E così sarà. Da qualche ora tra l’altro il Favoloso, ha iniziato a usare di nuovo i social, non è più un desaparecido. Nelle ultime ore era in Armenia ma aveva annunciato che stava per spostarsi di nuovo. Immaginiamo che a breve arriverà in Italia visto che domenica sera sarà in diretta nel salotto di Live-Non è la d’urso.

Per la prima volta dopo il clamore legato alla sua scomparsa, Luigi Mario Favoloso parla di quello che è successo. Non solo, avrà modo di difendersi anche dalle accuse fatte da Nina Moric che è andata sempre nello studio di Barbara d’Urso a denunciare di aver subito violenza ( oltre ad aver fatto anche delle denunce alle forze dell’ordine).

Barbara d’Urso, nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi ha spiegato che in un primo momento ci sarà un faccia a faccia tra lei e Favoloso che avrà modo di dire la sua e raccontare la sua versione dei fatti. Poi inizierà uno scontro con le 5 sfere ( qualcosa ci dice che nelle sfere ci sarà Gianluigi Nuzzi ).

LIVE-NON E’ LA D’URSO: TUTTI GLI OSPITI DEL 26 GENNAIO 2020

Luigi Favoloso non sarà il solo ospite della puntata di Live in onda domenica sera.

Vittorio Cecchi Gori si sottoporrà alla macchina della verità. Dopo l’incontro nella casa del Grande Fratello VIP con la sua ex moglie, questa volta Vittorio avrà modo di parlare sia di Rita che di Valeria Marini, raccontando la sua verità.

Lo sfogo di Gerardina Trovato: per la prima volta in tv la cantante parlerà di quella che è la sua attuale condizione economica. Non ha più nulla e vive con i soldi della Caritas.

Non finisce qui: nella puntata di Live di domenica sera arriverà anche Paola Barale che affronterà le 5 sfere.