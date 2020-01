A Vieni da me Arisa parla del suo fidanzato che la fa soffrire tanto (Foto)

Scherza o è seria davvero Arisa a Vieni da me mentre racconta della sua nuova storia d’amore, del suo fidanzato che la fa soffrire? Parla di lui come un quasi santo, un ragazzo molto paziente, molto carino, forse sì è un grande amore ma non è quello che sognava. Chissà se lui, il bel ragazzo friulano, sarà felice di ascoltare questa intervista di Arisa ma lei è così, sincera. Colpa dei troppi film, delle storie d’amore in tv che ha seguito puntata dopo puntata quando era ragazzina se è cresciuta con un’ideale d’amore che non sembra avere trovato. Forse non esistono le storie come nelle sceneggiature ma la cantane è felice o no con il suo ragazzo? “Mi fa soffrire il mio ragazzo e semi sta guardando che lo sappia, mi fa soffrire tanto”.

ARISA RACCONTA DEL SUO FIDANZATO, UN BEL RAGAZZO FRIULANO

“E’molto carino, molto paziente ed è quasi un santo. Sì sicuramente è un grande amore ma non è come mi aspettavo io l’amore perché guardavo troppi film, Però devo dire che se l’amore è stare insieme attraverso i momenti difficili e resistere sul posto, sì è un grande amore”.





Ammette che anche lei come tutti ha i suoi momenti in cui si sente spenta. Non si nasconde, è vera fino in fondo e commenta che quando si sente giù solo sua sorella è capace di farla sentire bene. Le fa la sua imitazione, capisce quanto sia scema a stare male magari per niente e torna felice. “Ha una carica pazzesca mia sorella, è troppo carina”. Stasera andrà in onda la semifinale de Il Cantante Mascherato ma purtroppo lei è già stata eliminata, le manca la maschera, la faceva sentire protetta.