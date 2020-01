Giovanna Abate piange per Giulio ma poi sorride grazie a Maria: per lei arriva il trono a Uomini e Donne

Aveva fatto le prove generali nel mese di dicembre ed eccola proprio lì su quella sedia tanto ambita! Parliamo di Giovanna Abate che, mentre corteggiava Giulio Raselli si era accomodata sul trono di Uomini e Donne per sfidare il tronista, assecondando una provocazione di Maria. Poi aveva deciso di restare a corteggiare Giulio ma come tutti sappiamo le cose per lei non sono andate bene visto che alla fine il Raselli ha scelto Giulia d’Urso.

I telespettatori di Uomini e Donne, i fans di Giovanna, Gianni Sperti, speravano che Maria desse una nuova possibilità all’Abate. E così è stato. Nella registrazione del trono classico di ieri, si vede un video con Giovanna protagonista. La redazione con una scusa convoca l’Abate negli studi Elios. Prima però viene mostrato il momento post scelta. Giovanna è in lacrime, molti dispiaciuta per come alla fine sono andate le cose con Giulio e non si spiega alcuni atteggiamenti. In ogni caso la vita continua e si deve voltare pagina…

UOMINI E DONNE: GIOVANNA ABATE E’ LA NUOVA TRONISTA

Giovanna quindi viene invitata in studio dove al centro c’è un trono illuminato. Lei non crede ai suoi occhi e non riesce a credere di poter avere questa possibilità ma alla fine Maria le dice che merita il posto su quel trono. Giovanna accetta e diventa quindi la nuova tronista di Uomini e Donne.

Non ci resta quindi che augurare il meglio a Giovanna. Queste puntate dedicate al nuovo trono andranno in onda la prossima settimana probabilmente. Questa settimana vedremo invece la presentazione di un nuovo tronista. Per chi si fosse perso le anticipazioni di Uomini e Donne delle ultime settimane, alla corte di Maria è arrivato Daniele dal Moro, ex concorrente del GF ed ex fidanzato di Martina Nasoni. Al momento quindi sono 4 i tronisti alla corte di Maria: Carlo, Sara, Giovanna e Daniele.

Giovanna Abate piange per Giulio ma poi sorride grazie a Maria: per lei arriva il trono a Uomini e Donne ultima modifica: da