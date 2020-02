A Live-Non è la d’Urso il faccia a faccia tra Luigi Mario Favoloso e sua madre

Non mancano le anticipazioni di Live-Non è la d’Urso in onda il 2 febbraio 2020. Tra i momenti più attesi dal pubblico di Canale 5 per la puntata, sicuramente il faccia a faccia tra Luigi Favoloso e sua madre Loredana. L’imprenditore, che già settimana scorsa era stato protagonista del programma di Canale 5 torna in diretta da Barbara d’Urso per un faccia a faccia con sua madre. Settimana scorsa infatti Luigi aveva attaccato dallo studio di Canale 5 sua madre Loredana, accusandola di aver creato clamore mediatico intorno a questa vicenda. Luigi aveva detto che avrebbe preferito non incontrare sua madre e che era stato deluso dal suo atteggiamento.

Il pubblico però ha un’altra visione di questa storia e anche molte persone presenti a Live hanno fatto notare che sembra difficile credere che lui e sua madre non fossero d’accordo. Luigi nega e smentisce queste ipotesi e conferma invece che non ha contatti con sua madre, che non la vuole sentire e che nelle ultime settimane aveva raccontato molte cose non vere.

LIVE NON E’ LA D’URSO: IL FACCIA A FACCIA TRA LUIGI FAVOLOSO E SUA MADRE

Luigi e sua madre non si sono incontrati da quando lui è tornato in Italia, non si vedono quindi da un mese, da quando lui ha lasciato Torre del Greco per intraprendere il viaggio senza dare sue notizie alla famiglia. Loredana, lo ricordiamo, aveva fatto una denuncia alle forze dell’ordine, parlando di suo figlio come di una persona scomparsa. Luigi ha spiegato che non sapeva della denuncia e che una volta venuto a conoscenza, avrebbe subito contattato sua madre dicendole di andare a ritirarla perchè stava bene.

La famosa mail sarebbe il solo contatto tra i due. Loredana e Luigi si rivedranno quindi nello studio di Live-Non è la d’Urso nella puntata in diretta il 2 febbraio 2020. Nel frattempo Luigi Mario Favoloso ha depositato delle denunce per calunnia e diffamazione contro Nina Moric che lo accusa di violenze.