Cristina Parodi pronta a festeggiare i 25 anni di matrimonio, a Verissimo un traguardo importante (Foto)

Passano gli anni e Cristina Parodi è sempre bellissima, passano gli anni, ben 25 di matrimonio, e lei è sempre più innamorata di Giorgio Gori (foto). Nella puntata di oggi di Verissimo tutto il suo entusiasmo per un amore che continua da tanti anni ed è sempre lui la persona più importante della sua vita, il compagno con cui desidera vivere ogni momento, la persona con cui sta meglio ed è se stessa. Cristina Parodi festeggia quest’anno i 25 anni di matrimonio, le nozze d’argento, un anniversario e un traguardo importanti: “Un risultato e una gioia continua che è bello celebrare. Siamo due mezze mele, siamo proprio perfetti l’uno per l’altra anche se siamo molto diversi”. La Parodi racconta che suo marito è una persona molto razionale, molto intelligente e rigorosa. “Io sono più istintiva e di pancia, sono più pazzerella anche se non sembra. Insieme ci compensiamo, lui è la persona con cui sto meglio in assoluto. Con lui mi piace viaggiare e stare insieme da soli e anche in silenzio. Ci continuiamo ad amare”.

IL MATRIMONIO DI CRISTINA PARODI DOPO 25 ANNI D’AMORE

“E’ un amore che ti stupisce sempre anche se non rimane più la stessa cosa, cambia e non è più l’amore dei 30 anni o degli inizi ma c’è davvero ed è bellissimo anche dopo”. Sostiene Gori nel suo impegno in politica. Silvia Toffanin tiene a sottolineare che lei ha fatto un passo indietro per amor suo.

La giornalista conferma, anche se ha sempre seguito le sue passioni, la carriera ed è molto orgogliosa del suo percorso. Adesso volentieri dà una mano a suo marito che intanto continua a studiare nonostante sia al secondo mandato, ancora una volta sindaco di Bergamo. Non le manca stare in tv tutti i giorni come faceva un tempo, ha fatto così tanto e adesso si gode il resto.