Storie Italiane: Eleonora Daniele balla col pancione, elegantissima e coraggiosa sui tacchi alti (Foto)

Settimana sanremese e a Storie Italiane si balla e si canta tutti insieme e anche Eleonora Daniele col pancione non riesce a resistere al ritmo dei grandi successi di Edoardo Vianello (Foto). Bellissima col pancione la conduttrice di Rai 1 oggi ha indossato un abitino stile impero sulle tonalità del rosso, forme ancora più evidenti perché Carlotta è da settimane già parte del gruppo del programma. Da notare più di tutto nella puntata di oggi il coraggio di Eleonora Daniele sui tacchi alti, deliziosa, elegantissima. Domani andrà in onda la prima serata del festival di Sanremo 2020, tanti gli omaggi rivolti oggi alle canzoni del passato, ai cantanti che ancora oggi ci fanno cantare e ballare. In studio Tiziana Rivale con la sua storica Sarà quel che sarà, fu la prima esordiente a vincere il festival e l’anno dopo decisero di dividere i big dai giovani. Arriva Edoardo Vianello e si scatenano tutti diretti da Eleonora che accenna qualche passo ma ovviamente con attenzione.

ELEONORA DANIELE ROMANTICA E SCATENATA A STORIE ITALIANE

E’ evidente la gioia della Daniele, ce l’ha stampata ogni mattina sul suo viso. Nello spazio che Storie Italiane dedica ad argomenti più difficili la concentrazione è totale ma appena arrivano gli ospiti che come oggi hanno illuminato lo studio lei canta e balla con Carlotta, poi chiede ai Cugini di campagna di fare piano con la voce perché altrimenti la piccola si sveglia.

ELEONORA DANIELE CON LA MASCHERINA





Garrison, Paolo Brosio, Tiziana Rivale e tutto il pubblico pronti a ballare con i Watussi di Edoardo Vianello. Si ride tanto e non c’è spazio per fortuna per le polemiche ma solo per la leggerezza che è giusto porti Sanremo. Poi tutto il romanticismo e la gran voce di Fausto Leali, tra i più grandi artisti che tante volte abbiamo visto sul palco dell’Ariston. Non è più un ragazzino ma la sua voce continua a farci sognare. “Io amo” accenna Eleonora Daniele e poi dedica al suo pubblico “Ti lascerò”, il duetto di Anna Oxa e Fausto Leali, per lei la canzone più bella. Si siede Eleonora, lo sgabello da qualche puntata è lì per lei e la sua Carlotta che il pubblico non vede l’ora di conoscere.