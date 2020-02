Riccardo Fogli e sua moglie a La prova del cuoco, chi è il più fortunato tra i due? (Foto)

Nella settimana sanremese per La prova del cuoco ospiti anche Riccardo Fogli e sua moglie Karin Trentini, in primo piano il loro amore dopo le ricette a cui hanno partecipato (foto). Il cantante confida subito che lui evita di cucinare perché sua moglie non è mai contenta, lui invece è sempre contento quando cucina Karin. Interviene subito Elisa Isoardi a difesa della moglie: lui non si può lamentare perché Karin è bellissima e lui è fortunato. “Ma tu hai visto che bella e bona che è”. Non ha dubbi la conduttrice, insieme sono una bella coppia e insieme imparano grazie a Cinzia Fumagalli come si preparano le patate alla lionese. Bacchettata di continuo Karin e alla fine un bel 15 per Fogli e un 6 per sua moglie. Non potevano mancare le canzoni di Riccardo, la più famosa tra tutte, Storie di tutti i giorni e la canta anche in diretta a La prova del cuoco, la dedica a sua moglie ma sul finale “con questo amore che non è grande come vorrei – e aggiunge – ma è grandissimo amore mio”.

SCATTA IL BACIO A LA PROVA DEL CUOCO TRA KARIN E RICCARDO FOGLI

Li ricordiamo tutti i gossip che riguardavano Karin quando Riccardo era sull’Isola dei famosi, il presunto tradimento, i pettegolezzi, le insinuazioni che hanno fatto soffrire tantissimo il famoso naufrago. Oggi sono più uniti che mai e anche nelle cucine de La prova del cuoco desiderano dimostrarlo.





Fogli però confessa che lei ogni tanto gli chiede “quando parti?” perché ha bisogno di un po’ di distacco. Karin lo salva e aggiunge che poi le viene subito la nostalgia e vorrebbe tornasse presto. Bella davvero Karin e fiera di sentirselo dire, come tutte le donne, ringrazia per i complimenti ma anche per questo amore che lo lega a uno degli uomini che in passato ha fatto innamorare tantissime donne.