Il Grande Fratello VIP al lunedì sera contro L’amica Geniale: gli ascolti reggeranno?

In tutta sincerità avevamo pensato, fino all’ultimo, che Mediaset avrebbe cambiato le carte in tavola spostando il giorno di programmazione del Grande Fratello VIP. E invece, pur sapendo da tempo che il lunedì sera sarà dedicato a L’amica geniale, Mediaset sceglie di mandare in onda nello stesso giorno una nuova puntata del Grande Fratello VIP.

Il reality che nella serata del venerdì sera ha sempre deluso in ascolti, mentre al lunedì ha retto, si sfida contro la serie tv rivelazione dello scorso anno, la serie tv su cui ancora in questa stagione, la Rai punta tantissimo. Era davvero quindi il caso di andare contro L’amica geniale?

Questo lo scopriremo solo martedì mattina, quando arriveranno i dati auditel relativi a questo accesissimo scontro. La Rai scalda i motori e si prepara come sempre, a mantenere la marcia.

LA RAI DA RECORD DI ASCOLTI NEL PRIME TIME DI FEBBRAIO

Pensiamo a quello che sta succedendo in queste prime serate. Da domenica 2 febbraio è iniziata la cavalcata della Rai che probabilmente durerà almeno per dieci giorni. I primi grandi ascolti con Vanessa Incontrada e la sua Come una madre, con oltre 5 milioni di spettatori davanti alla tv. Dopo Sanremo da record, con il 52 % di share medio nelle prime tre serate. Domenica tornerà Vanessa e saremo quindi a nove serate consecutive di vittorie schiaccianti da parte di Rai 1. E si continua lunedì con L’amica geniale, che immaginiamo registrerà ascolti da record. E si potrebbe bissare il successo anche al martedì con il film tv per il ciclo Purchè finisca bene. Potremmo quindi arrivare a ben 11 serate di fila di successi. Ci fermiamo ma si potrebbe andare avanti considerando che a seguire avremo la coppa Italia e poi giovedì sera Don Matteo…

Insomma il Grande Fratello VIP 4 sembra essere davvero spacciato e non solo per gli ascolti. Il pubblico ha bocciato su tutta la linea questa edizione che non sta convincendo nessuno, non tanto per il cast ma per il ruolo di Alfonso Signorini, completamente inadatto alla conduzione del reality.