Sanremo 2020 la classifica provvisoria dopo le prime tre serate: Gabbani ancora in testa, Morgan e Bugo ultimi

Amadeus lo aveva promesso e infatti nei primi minuti della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 è arrivata la tanto attesa classifica. Ieri sera infatti era stata mostrata solo la classifica della serata dedicata alle cover. Oggi, nella quarta puntata di Sanremo in diretta il 7 febbraio 2020, Amadeus ha invece mostrato la classifica provvisoria dopo le tre serate. Una classifica che vede in testa Francesco Gabbani, premiato quindi sia dalla demoscopica che dall’Orchestra che ha votato ieri. Si confermano all’ultimo posto Bugo e Morgan con il brano sincero.

Chiaramente la classifica potrebbe cambiare, e anche di molto, da questa sera, quando voteranno anche i giornalisti di tv, giornali, siti web e i rappresentati delle radio. Domani poi a queste classifiche si somma una nuova votazione e ci sarà anche il televoto con le preferenze del pubblico a casa.

LA CLASSIFICA PROVVISORIA DI SANREMO 2020 DOPO LE PRIME TRE SERATE

Al primo posto abbiamo ancora una volta Francesco Gabbani che resiste, anche dopo le votazioni dell’orchestra nella serata delle cover ( nonostante la sua esibizione alle due di notte). Al secondo posto Le Vibrazioni, che sono davvero la rivelazione di questo Festival, almeno fin’ora. Al terzo posto a sorpresa Piero Pelù.

Andiamo avanti con il quarto posto per Tosca, prevedibile considerato il fatto che ieri Tosca, ha vinto la serata delle cover con la sua Piazza Grande. Al quindi posto un’altra sorpresa, I pinguini tattici nucleari. Al sesto posto si piazza Diodato mentre al settimo troviamo un’altra donna, Elodie.

Prosegue la classifica, che lo ricordiamo si aggiornerà questa sera con il voto dei giornalisti, con l’ottavo posto di Marco Masini. Al nono posto si piazza Irene Grandi mentre al decimo troviamo Michele Zarrillo. All’ undicesimo posto invece arriva Levante. Segue al posto 12 Anastasio. Andiamo avanti con la posizione numero 13 che vede Alberto Urso seguito poi da Raphael Gualazzi. Paolo Jannacci invece si piazza al quindicesimo posto. Enrico Nigiotti segue; poi ecco Giordana Angi.

Al posto 18 ecco Achille Lauro che a quanto pare non è stato apprezzato in queste prime serate dalla giuria demoscopica e neppure dall’Orchestra. Segue Rita Pavone che non ha convinto fino a questo momento. Al posto venti si piazza Rancore. Al posto 21 incredibilmente dietro arriva Riki che immaginiamo recupererà molto domani sera con il televoto. Lo stesso accadrà sicuramente per Elettra Lamborghini. Junior Cally paga probabilmente tutte le polemiche pre festival e si piazza penultimo. Chiude la classifica, il brano Sincero di Bugo e Morgan.

Ed ecco la classifica provvisoria riassunta in immagine