Ascolti Sanremo 2020 la finale: è un trionfo per Amadeus e Fiorello, standing ovation in attesa dei dati auditel

E’ stato davvero un grande Festival. Potrebbe non essere piaciuto a tutti per via della lunghezza; potrebbe non aver convinto molti per le scelte fatte da Amadeus ma il pubblico si è incollato davanti alla tv per seguire Sanremo 2020 senza se e senza ma regalando alla Rai ascolti pazzeschi. Fare meglio delle ultime due edizioni non era facile ( e aggiungendo anche i numeri pazzeschi di Carlo Conti la missione sembrava ancora più difficile). E invee i dati auditel di questa edizione ci parlando di un Festival da record di ascolti; un Festival senza cali ma solo con un crescendo di serata in serata. E se tanto mi dà tanto, gli ascolti tv dell’8 febbraio 2020, dovrebbero essere ancora più alti di quelli registrati nelle prime 4 serate.

Come sempre i dati auditel relativi agli ascolti tv della quinta serata del Festival, in diretta l’8 febbraio 2020, arriveranno intorno alle 10. Ieri però l’Ariston ha voluto salutare con grande affetto Amadeus e Fiorello, due dei protagonisti assoluti di questa edizione di Sanremo. Standing ovation per loro ma soprattutto per la loro bellissima amicizia. Non si vedeva da tempo tanta complicità su un palco, il capirsi con un solo sguardo. E invece Fiorello e Amadeus ci hanno ricordato quanto un amico speciale possa valere.

LEGGI QUI LA CLASSIFICA COMPLETA

ASCOLTI TV SANREMO 2020: I DATI AUDITEL RELATIVI ALLA SERATA DELL’8 FEBBRAIO 2020

Come promesso ai giornalisti, Amadeus ha asciugato la finale, per quello che ha potuto, dando spazio alla gara. Intorno all’una e venti infatti si conosceva già il nome del vincitore, almeno in sala stampa mentre il pubblico a casa ha atteso qualcosina in più. Spoiler arrivato da Sky che nonha rispettato l’embargo e ha dato in anticipo il nome del vincitore di questa edizione ( almeno così sembrerebbe). A trionfare nella 70esima edizione del Festival di Sanremo che sarà sicuramente ricordata nella storia di Sanremo, è stato Diodato. Il cantante pugliese trionfa con la sua Fai Rumore, un brano che era sin dall’inizio di questa competizione tra i favoriti per la vittoria finale. E questa volta, a parte il terzo posto dei Pinguini Tattici Nucleari non ci sono state grandissime sorprese.

E adesso spazio ai numeri. Dopo le prime 4 grandissime serate, Amadeus incasserà un nuovo record di ascolti? Lo scopriremo come sempre solo dopo le 10 di questa mattina con tutti i dati auditel dettagliati.

AGGIORNAMENTO INCREDIBILE BOOM DI ASCOLTI

I numeri da battere, ecco gli ascolti della finale dello scorso anno con la seconda edizione di Baglioni

Sanremo Start (dalle 20.51 alle 21.23): 10.691.000 – 46.51%

Prima Parte (dalle 21.26 alle 23.51): 12.129.000 – 53.12% (23.557.000 contatti)

Seconda Parte (dalle 23.54 all’1.34): 8.394.000 – 65.2% (14.987.000 contatti)