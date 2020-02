Sanremo 2020: la classifica finale, FLOP Giordana Angi e Riki

Il Festival di Sanremo 2020 si è concluso con la vittoria del cantautore naturalizzato pugliese Diodato. Ma sono i molti gli appassionati e i curiosi che si chiedono quale sia la classifica finale e come si sono piazzati i 23 artisti i gara dopo quattro lunghe serate musicali. Nel corso della settimana abbiamo scoperto il responso della giuria demoscopica, il responso dei maestri dell’Orchestra (voto registrato durante la serata cover) e anche il responso della Sala Stampa, Radio, Web e TV.

A conclusione della serata finale di Sanremo 2020, abbiamo ricevuto la classifica comprensiva anche del televoto da casa. Il voto ha sparigliato leggermente le carte, lasciando comunque in grosse difficoltà molti ex concorrenti provenienti dai talent show. Vediamo nel dettaglio come sono andate le cose…

Sanremo 2020: la classifica finale del 8 febbraio

Nella classifica finale, troviamo in ultima posizione l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi Riki. 22esima posizione per Junior Cally. 21esima posizione per la vessatissima Elettra Lamborghini, costretta sempre ad esibirsi a tarda notte. 20esima posizione per un’altra ex di Amici, Giordana Angi. Ma anche Enrico Nigiotti, piazzato alla numero 19.

Continuiamo a scalare la classifica: posizione 18 per Michele Zarrillo, 17 per Rita Pavone; gradino numero 16 per Paolo Jannacci e numero 15 per Marco Masini. Sotto la metà della classifica un altro “defilippiano”, Alberto Urso, che si ferma alla posizione 14. 13esimo il rapper Anastasio.

Al giro di boa, 12esima posizione per Levante. Posizione numero 11 per Raphael Gualazzi. Decimo posto per il rapper Rancore. Posizione numero 9 per Irene Grandi. Solo ottavo il trapper Achille Lauro preso dal morbo di Tale e Quale Show. Settima Elodie. A sorpresa, sesto posto per Tosca. Calano rispetto alle scorse settimane anche Piero Pelù (finito in quinta posizione) e Le Vibrazioni, che tornano a casa col quarto posto.

Sul finale, le tre giurie (demoscopica, televoto e sala stampa) hanno rivotato ed hanno eletto i Pinguini Tattici Nucleari al terzo posto, il baffetto Francesco Gabbani secondo e Diodato come vincitore assoluto della manifestazione.

A conti fatti, una vera e propria disfatta per tutti i giovani talenti provenienti dal mondo dei talent e in particolar modo da quelli prodotti da Canale5: il più quotato, Alberto Urso, non ha raggiunto nemmeno la metà della classifica. È finito il dominio dei Talent a Sanremo?

