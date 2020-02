Sanremo 2020: classifica sala stampa quarta serata 7 febbraio, Alberto Urso ultimo

Continuano le serate del Festival di Saremo 2020 e con essere continuano ad essere sfornate nuove classifiche che, nella finale dell’8 febbraio, decreteranno il brano vincitore di questa settantesima edizione della kermesse ligure. Abbiamo già scoperto nella serata del 5 febbraio chi sono i cantati preferiti dalla giuria demoscopica. In seguito, abbiamo scoperto anche la classifica dell’Orchestra di Sanremo 2020 che ha votato durante la serata delle Cover. Questa sera – 7 febbraio 2020 – c’è stata una nuova votazione sui 24 brani in gara (23 dopo la squalifica del brano di Bugo e Morgan).

La Top 5 della Classifica Generale svelata ad inizio serata (Demoscopica + Serata Cover) è così composta: primo posto per Francesco Gabbani, secondi Le Vibrazioni, terzo posto per Piero Pelù, quarto posto per Tosca e quinti i Pinguini Tattici Nucleari. Con la nuova votazione, affidata alla Sala Stampa, come sarà cambierà la classifica?

Fuori gara (ma virtualmente in 24esima posizione) Bugo e Morgan. Tonfo gigantesco per Alberto Urso che piomba al 23esimo posto. Male anche l’altro ex di Amici, Riki, alla posizione 22. Enrico Nigiotti alla posizione 21. Michele Zarrillo alla posizione 20. Giordana Angi chiude gli ex di Amici di Maria De Filippi alla posizione 19. Elettra Lamborghini risale alla numero 18. Junior Cally alla posizione 17.

E ancora: Marco Masini si posizione alla numero 16. Un gradino sopra c’è Levante, posizione 15 per la sua Tikibombom. 14esimo posto per Rita Pavone. Posizione numero 13 per Paolo Jannacci. Metà classifica per Raphael Gualazzi: 12esima la sua Carioca. Fuori dalla TOP 10 di un soffio il rapper Anastasio, inchiodato alla numero 11.

Irene Grandi si posiziona decima. Nono posto per Achille Lauro. Come una novella Andromeda, anche Elodie è incatenata all’ottavo posizione. Settimo Rancore. Sesta classificata Tosca. Scopriamo i magnifici cinque…

Quinti posto per Piero Pelù e la sua Gigante. Quarto posto per Le Vibrazioni con Dov’è. Medaglia di bronzo per i Pinguini Tattici Nucleari e il loro Ringo Starr. Nessun Viceversa per Francesco Gabbani che scende in seconda posizione. Medaglia d’oro per la Sala Stampa e il cantautore Diodato con Fai Rumore.

Non ci sono dubbi che il cantante favorito alla vittoria stando alle tre classifiche è ancora Francesco Gabbani e il suo brano sentimentale. Riuscirà in questa impresa?

