Ivan Cottini a Storie Italiane racconta le sue emozioni sul palco di Sanremo 2020

“Avevo davvero molto timore e poi l’attesa…” ha detto un emozionatissimo Ivan Cottini nella puntata di Storie Italiane del 10 febbraio 2020. Eleonora Daniele che in questo lungo anno lo ha sempre voluto nel suo programma ha raccontato la storia di Ivan in tutte le sue sfaccettature. E il ballerino, affetto da Sla, ha avuto quest’anno la possibilità di realizzare un altro grandissimo sogno. Lo abbiamo visto infatti sabato sera al Festival di Sanremo con una esibizione che la Daniele ricorda oggi, ha registrato il 75 % di share. Un momento emozionante, sottolinea la conduttrice di Storie Italiane, perchè tutto viene dal cuore, dalle emozioni che Ivan con le sue esibizioni vuole dare.

Ivan e Bianca hanno ringraziato Eleonora che ha dato loro modo di raccontare questa storia e di arrivare fino al palco di Sanremo per far si che molte altre persone la conoscessero. Le emozioni provare all’Ariston non si possono spiegare, un sogno che si realizza e qualcosa di troppo bello per essere descritto.

Rivedi qui l’esibizione di Ivan Cottini a Sanremo

IVAN COTTINI A STORIE ITALIANE RICORDA LE GRANDI EMOZIONI DI SANREMO

Tantissime le emozioni anche in studio oggi rivedendo l’esibizione di Ivan a Sanremo con le lacrime degli ospiti di Eleonora Daniele. “Fa rabbia pensare che non possa mostrare tutto il suo talento” sottolinea una delle ospiti del programma di Rai 1. “Non è facile nella società di oggi dove la gente smette di sorridere e ha il cuore di pietra. Io ho ricevuto tanti pesci in faccia soprattutto all’inizio perchè sorridevo ma a me non interessava, sono sempre andato avanti” ha detto Ivan.

“Io non sono diverso da voi, sono una persona normalissima che fa cose normali come voi. La vita è una, è inutile stare qui a commiserarsi, io me la voglio giocare anche da malato” ha detto Ivan.

“Hai creato un mostro” scherza Ivan con la sua Bianca, la ballerina che balla insieme a lui. “Sono pazza di te” ha detto la Daniele a Ivan ha trovato modo di scherzare: “Non è che esce fuori che il figlio è mio“. La conduttrice poi ha chiesto a Ivan di essere ospite del suo programma anche per parlare delle altre storie, per commentare la felicità di altre persone e non solo. “Dimmi dove devo firmare” ha sorriso il ballerino.

Ivan Cottini a Storie Italiane racconta le sue emozioni sul palco di Sanremo 2020 ultima modifica: da